Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya yönelik soruşturmaya ilişkin, "Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? AK Parti milletvekili olarak ben de rahatsızım, arkadaşlarım da rahatsız. 19 insan hayatını kaybetmiş, daha evvel yapılan bir sürü iş kazası var. O zaman toplum vicdanını rahatlatacak, hak edecek bir ceza verilsin, bir şey yapılsın, uygulama yapılsın." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, kurultayın Yeni Parti camiasına, Türk siyasi hayatına ve ülke demokrasisine katma değer sağlaması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin 2002 yılında vesayetçi yapıları ortadan kaldırmak amacıyla iktidara geldiğini ancak kendilerini vesayetçi olarak ilan ettiğini savunan Özdağ, AK Parti'nin basın, fikir, teşebbüs ve inanç özgürlüğünü sağlayamadığını ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik soruşturmada 4 şüphelinin gözaltına alınması ve Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

Poyraz, "15 Temmuz'dan sonra işe alınacak adamın bile istihbarat kaydına, o'suna bu'suna bakılırken 15 Temmuz'dan sonra yayın hayatına devam eden Sözcü TV'ye ilişkin bu kadar zaman bekleyip de bugün Sözcü TV'ye kayyum atama zihniyeti neyin ürünüdür?" sorusunu yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugün Can Atalay'ın serbest bırakılmasına ve milletvekilliği görevini yapmasının sağlanmasına hükmettiğini" belirterek, "Can Atalay'ın hakkına kavuşması için daha kaç karar gerekiyor, daha hangi organların karar vermesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Kılıç da Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

"Her biri dünya çapında tanıtılmayı hak eden büyük değerlerimiz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, 2025 yılında Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısının 639 milyona, turizm gelirinin ise 652 milyar dolara ulaştığını belirterek, turizmden elde edilen kazancın yalnızca belli işletmelerin değil, o bölgelerin insanının da kazancı olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin turizm zenginliğinin yalnızca deniz turizmiyle, sahilleriyle sınırlı düşünülmemesi gerektiğine işaret eden Kılıç, Mardin'in taş evleri ve dar sokakları, Diyarbakır'ın surları, Şanlıurfa'nın Göbeklitepe'si, Adıyaman'ın Nemrut Dağı, Kars'ın Ani Harabeleri'ni anımsattı.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların her biri dünya çapında tanıtılmayı hak eden büyük değerlerimiz. Neden bu şehirlerimizde turizm daha fazla gelişmesin? Neden Mardin'deki bir genç kendi şehrinde turizm sektöründe çalışamasın? Neden Diyarbakır'ın esnafı daha fazla ziyaretçiye hizmet etmesin? Neden Van'da yeni turizm yatırımları yapılmasın? Bu soruların cevabını ararken 'Terörsüz Türkiye' sürecini doğru değerlendirmemiz gerekmekte. Terörün sona ermesi ülkemizin güvenliği kadar ekonomik ve sosyal geleceği bakımından da büyük önem arz etmekte. Bir bölgede huzur ve güven hakim olduğunda, insanlar, oraya daha rahat seyahat eder, iş insanları yatırım yapmaya daha istekli olur, yeni işletmeler açılır ve istihdam imkanları daha da genişler."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'de her gün ortalama 6 işçinin hayatını kaybettiğini, her gün 2 kadının öldürüldüğünü savundu.

Kayyum uygulamalarını eleştiren Temelli, "Bugün birçok belediyeye kayyum atanmış. Sadece belediyeye mi? Her yere kayyum atanıyor, artık bir siyaset modası haline geldi." sözlerini sarf etti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü televizyonunun bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret AŞ'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasını eleştirdi.

Başarır, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 19 işçinin öldüğünü anımsatarak, "Benim içim yanıyor. 40-50 bin lira maaşla çalışan, hayatını tehlikeye atan işçiler, 19 emekçi mezarda, patron yalıda. 19 insan ölmüş. Onun yalıda bir anlamda adli kontrolde kalmasından utanç duyuyorum. Neden bu ülkede bu kadar işçi ölüyor? Siyaset kurumunu yargılamaktan, kanallara kayyum atamaktan, muhalefeti takip etmekten iş yerlerini denetlemiyorsunuz." görüşlerini dile getirdi.

"İtibar suikastı yapmadan yapmamız lazım"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yıllarca bir basın mensubu olarak çalıştığını ifade ederek, insanların fikirlerini özgürce söyleyeceği mecraların varlığının çok önemli olduğunu vurguladı.

Basın özgürlüğünün, demokrasinin en önemli ayaklarından bir tanesi olduğunu dile getiren Zengin, "Eğer bir şey sokakta konuşuluyorsa, insanlar bazı şeyleri zihninden geçiriyorsa, bunları engelleyecek hiçbir gücün de olmadığını düşünüyorum. Her daim özgürlükten yanayız, öyle olması lazım ama bunu, birbirimize hakaret etmeden, olmayanı itham ederek, yanlışlarla tevil ederek farklı farklı fotoğrafları, kelimeleri birbiriyle karıştırarak, itibar suikastı yapmadan yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya yönelik soruşturmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Ben de aynen Ali Mahir Bey gibi rahatsızım. Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? AK Parti milletvekili olarak ben de rahatsızım, arkadaşlarım da rahatsız. 19 insan hayatını kaybetmiş, daha evvel yapılan bir sürü iş kazası var. O zaman toplum vicdanını rahatlatacak, hak edecek bir ceza verilsin, bir şey yapılsın, uygulama yapılsın. Ev hapsi nedir yani bu insanlar için? Biz de bundan rahatsızız. Biz sizlerden farklı değiliz. Türkiye'nin genel tablosu ne ise bütün partilere de aynı şey yansıyor, sirayet ediyor."

Kaynak: AA