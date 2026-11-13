Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda yapım nedeniyle Çanakkale istikameti kapatıldı

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşaklarının 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Manavgat yolunun 0-6. kilometrelerinde, Antalya'daki COP31 etkinliği dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Büyükçekmece-Çatalca yolunun 17-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Çatalca istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya yolunun 23-24. kilometrelerinde üst geçit köprüsündeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA