Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Aliağa'da patlama sonrası oturma eylemi jandarmanın ikna etmesiyle sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Aliağa'da patlama sonrası oturma eylemi jandarmanın ikna etmesiyle sona erdi. Aliağa-Menemen kara yolunu kapatan grup olaysız dağılırken yol trafiğe açıldı; 9 Kasım'daki patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yapılan oturma eylemi sonlandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aliağa- Menemen kara yolunda bir araya gelen grup, yolu trafiğe kapatarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Jandarma ekiplerinin ikna ettiği grup olaysız dağıldı. Kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Olay

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 19 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

Ömer Sarıgül kardeşini fena sattı: İyi şeyler duymadım...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Murat Kurum, cuma namazı çıkışında küçük çocuğa röportaj verdi

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor16

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar, ardından ölüm saçtılar
Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz

Kolundaki saatle ev de alınır araba da!
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı16

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?

Erdoğan kalemini kırmış! Bir “Affımı istiyorum” haberi daha gelebilir