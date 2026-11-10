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HABAŞ Başkanı Başaran, 18 ölü patlama soruşturmasında Kartal'da gözaltına alındı

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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturmada HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal'da gözaltına alındı. Başaran'ın işlemlerinin ardından İzmir Emniyet ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

İzmir'de demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal'da gözaltına alındı.

İzmir Aliağa'da bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Rüştü Başaran'ın soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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