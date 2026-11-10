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İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi

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İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi. Hayatını kaybeden 18. kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin kimlikleri ve defnedilecekleri yerler ise bugün belli olmuştu.

  • İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da öğle saatlerinde çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 18'e yükseldi.
  • Patlamada 1'i ağır 12 yaralı işçinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
  • Patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi ve 11 kişi gözaltına alındı.

Aliağa’daki fabrika patlamasında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Can kaybı, patlamanın üzerinden bir gün geçmeden 18'e ulaştı.

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ve hangi hastanede tedavi gördüğüne ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

BİLANÇO SAAT SAAT AĞIRLAŞTI

Patlama, 9 Kasım’da öğle saatlerinde fabrikanın çelikhane bölümünde meydana geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban ilk açıklamasında 10 işçinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada can kaybının 16'ya ulaştığını, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını belirtmişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 17'ye yükseldiğini açıklamıştı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamalarda, 1'i ağır 12 yaralı işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirilmişti.

17 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLMUŞTU

Patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemleri gece boyunca sürdü. Cenazelerden ve ailelerden alınan örneklerle DNA karşılaştırması yapıldı. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar bugün belli oldu. İşçilerin cenazeleri İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’de toprağa verilecek.

Faciada yaşamını yitiren 17 işçinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar şöyle:

  • İlker Sığırtmacıoğlu
  • Hüsnü Ersoy
  • Göksel Ünaldı
  • Yasin Taşçı
  • Uğur Temel
  • Barış Güney
  • Orhan Altay
  • Özcan Efe
  • Recep Fedai
  • Abdülkadir Kınacı
  • Ceylan Bıyıklı
  • Ferhat Maraşlı
  • Ersin Oğuz
  • Mustafa Sert
  • Kadir Kaan Özçelik
  • Serkan Kurt
  • Fatih Işık

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Patlamaya ilişkin Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi de inceleme yapıyor. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında.

★ Okurların en beğendiği yorum
Emin Ustun:Allah gani gani rahmet eylesin
Tüm yorumlar (2)
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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmin Ustun:★ Okurların en beğendiği

Allah gani gani rahmet eylesin

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Haber YorumlarıErgün Öz:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yüce Rabbim geride kalanlara sabırlar versin

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