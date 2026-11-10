İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından cenazeler, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. Hayatını kaybedenler arasında 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de bulunuyor.
Aliağa'daki fabrika patlamasında yaşamını yitirenlerin isimleri ve defnedilecekleri yerler açıklandı. Hayatını kaybedenlerden 6'sı Menemen’de, 3'ü Aliağa’da toprağa verilecek.
İŞTE HAYATINI KAYBEDENLER
Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar şöyle:
- İlker Sığırtmacıoğlu – Aliağa Bozköy Mezarlığı
- Hüsnü Ersoy – Aliağa Bozköy Mezarlığı
- Göksel Ünaldı – Aliağa Bozköy Mezarlığı
- Yasin Taşçı – Menemen Koyundere Mezarlığı
- Uğur Temel – Buca’da bir mezarlık
- Barış Güney – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı
- Orhan Altay – Buca Kaynaklar Mezarlığı
- Özcan Efe – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı
- Recep Fedai – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı
- Abdülkadir Kınacı – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı
- Ceylan Bıyıklı – Menemen Emiralem Mezarlığı
- Ferhat Maraşlı – Menemen Koyundere Mezarlığı
- Ersin Oğuz – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı
- Mustafa Sert – Menemen Asarlık Mezarlığı
- Kadir Kaan Özçelik – Menemen Ulukent Mezarlığı
- Serkan Kurt – Doğançay Örnekköy Mezarlığı
- Fatih Işık – Kırıkkale Yuva Mezarlığı
6 CENAZE MENEMEN’DE DEFNEDİLECEK
Hayatını kaybedenlerden Yasin Taşçı, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Mustafa Sert ve Kadir Kaan Özçelik, Menemen’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı ise Aliağa Bozköy Mezarlığı’nda defnedilecek. Barış Güney ile Recep Fedai’nin cenazeleri Afyonkarahisar’a, Fatih Işık’ın cenazesi ise Kırıkkale’ye götürülecek.
25 YAŞINDAKİ MÜHENDİS DE HAYATINI KAYBETTİ
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin açıklamasına göre hayatını kaybedenlerden Kadir Kaan Özçelik, 25 yaşında bir makine mühendisiydi. Yakınlarının aktardığına göre Özçelik, fabrikada yaklaşık 3 ay önce işe başlamıştı.
KINIK’TA YAŞIYORDU
Yerel basında yer alan bilgilere göre, patlamada yaşamını yitiren Ersin Oğuz’un Kınık’ta yaşadığı öğrenildi. Oğuz, Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.