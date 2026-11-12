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İzmir Aliağa'da HABAŞ fabrikası patlamasında 18 kişi öldü, 9 şüpheli tutuklandı

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İzmir Aliağa'da HABAŞ fabrikası patlamasında 18 kişi öldü, 9 şüpheli tutuklandı
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik fabrikasındaki patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı, aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M.R.B.'nin de olduğu 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M.R.B.'nin de olduğu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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