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İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik lastik bottaki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı

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İzmir Aliağa'da Sahil Güvenlik lastik bottaki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri lastik botla ilerleyen 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-357) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları (TCSG-907, KB-77) sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan hareketli botta yapılan kontrollerde, 16 Sudan, 13 Etiyopya, dokuz Sierra Leone, üç Somali ve bir Eritre uyruklu olmak üzere toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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