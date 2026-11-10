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Suriye, İzmir Aliağa'daki fabrikada ölen 17 işçi için Türkiye'ye taziye iletti

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İzmir Aliağa'daki fabrika patlamasında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye iletti. Açıklamada Türk hükümeti, halkı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken yaralılara şifa dilendi; patlamada 17 işçi ölmüş, 15 işçi yaralanmıştı.

Suriye, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini iletti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'deki patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.

Açıklamada, Suriye'nin Türk hükümetine, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini ve başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Suriye'nin bu acı olay nedeniyle Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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