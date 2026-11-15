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İzmir Aliağa'da 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme'de 23 göçmen yakalandı

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İzmir Aliağa'da 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme'de 23 göçmen yakalandı
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İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Aliağa ve Çeşme ilçelerinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 13 Kasım saat 06.20 sıralarında Aliağa ilçesi Bozburun Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-61 ve Sahil Güvenlik Botu KB-77 tarafından ada üzerinde tespit edilen 4'ü çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 22.50 sıralarında ise Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin müştereken yürüttüğü çalışmada kara üzerinde tespit edilen 2'si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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