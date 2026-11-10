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Pakistan Başbakanı Şerif'ten İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aliağa'daki fabrikada dün meydana gelen patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileten Şerif, yaralıların sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Şerif, Pakistan'ın Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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