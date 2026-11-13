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İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında patlamada ölü sayısı 19'a yükseldi

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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda patlamada enkazda kayıp aranan Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldı. DNA incelemesiyle kimliği kesinleşen Güney'in ölümüyle ölü sayısı 19'a yükseldi, arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

ÖLÜ SAYISI 19'A ÇIKTI

İzmir'in Aliağa ilçesinde patlamanın meydana geldiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda enkazda kayıp olarak aranan Barış Güney'in de cansız bedenine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda cenazenin Güney'e ait olduğu kesinleşti. Böylece patlamada ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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