Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa FK, deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 haftadır kazanamıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa FK, deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 haftadır kazanamıyor
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Son 3 haftada 7 puan kaybeden İzmir temsilcisi, 23 puanla 4'üncü sırada yer alıyor ve gelecek hafta sahasında Sebatspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile deplasmanda karşılaşan Aliağa FK, 1-1'lik sonuçla İzmir'e dönüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa FK 3 haftadır kazanamıyor. Son galibiyetini sahasında Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek elde eden sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenildi. Sahasında zirve yarışındaki rakiplerinden Muşspor ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, Ankaraspor karşısında da galibiyete ulaşamadı. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Aliağa FK, 23 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-siyahlılar, gelecek hafta sahasında Sebatspor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Kazada sağ kolu felç oldu, kendi yaptığı aparatla mesleğine döndü! Sivas'taki genç berber tek eliyle tıraş ediyor

Kolu felç oldu, çaresini kendi buldu! Tek eliyle tıraş ediyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

Erdoğan'dan Kıbrıs için çok net mesaj! Dünyaya bu sözlerle seslendi
Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek

Aman dikkat! 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı
'7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor' diyen Suat Usta sonunda dünyaevine girdi

"Kimse beni evlendirmiyor" diyen Suat Usta'dan güzel haber
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

Putin ülkenin lideri için ölüm emrini verdi
İdo Tatlıses'ten aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum

İdo'dan aile tartışmalarına yanıt: Kabuğumda kalmayı tercih ediyorum
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef'te eleme heyecanı! İşte yarışmaya veda etme riski olanlar