Petkimspor, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak için Galatasaray'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9. hafta maçında Galatasaray MCT Technic'e konuk olacak. Ligde 5. sıradaki İzmir temsilcisi, 6. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yendikten sonra geçen hafta evinde Türk Telekom'u 88-84 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Aliağa Petkimspor, yarın Galatasaray MCT Technic'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet alan Petkimspor 5'inci sırada, 4 galibiyeti bulunan Galatasaray ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı