18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda önceki öğle saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. İlk etapta 17 işçinin cansız bedenine ulaşılırken, Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay yaptığı açıklamada bir işçinin kayıp olduğunu duyurdu. Gün içerisinde devam eden çalışmalar sonucunda kayıp işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

CAN KAYBI 18'E YÜKSELDİ

Patlamanın ardından yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan son işçinin Güner Gökçe olduğu belirlendi. Böylece fabrikadaki patlamada yaşamını yitiren işçi sayısı 18'e yükselirken, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gökçe'nin cenazesinin yarın memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

FABRİKADAN GELEN ÇELENK DİKKAT ÇEKTİ

18 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından fabrikanın güvenlik önlemleri ve denetim süreçlerine ilişkin tartışmalar sürerken, cenaze töreninin düzenlendiği binanın önünde çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. Görüntülerde, binanın balkonunda çok sayıda kişinin oturduğu, alt katta ise üzerinde "HABAŞ DEMİR ÇELİK A.Ş." yazan bir cenaze çelenginin bulunduğu görülüyor.

Facianın ardından iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğine ilişkin sorular gündemdeki yerini korurken, 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın adını taşıyan çelengin cenaze alanında bulunması da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Başaran'ı İstanbul'un Kartal ilçesinde yakaladı.

18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başaran, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İZMİR EMNİYETİNE TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Rüştü Başaran'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü İzmir'e gönderilmesi bekleniyor. Patlamanın nedenine ve fabrikadaki iş güvenliği uygulamalarına ilişkin soruşturma devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: Haberler.com