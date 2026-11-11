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İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı

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İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı Haber Videosunu İzle
İzmir'deki faciada can kaybı 18'e yükseldi! Yaralı işçi kurtarılamadı
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi Abdullah Kılınç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi. 1 kişinin ise kayıp olarak arama çalışmaları sürüyor. Yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Aliağa’da demir çelik fabrikasının çelikhane bölümünde yaşanan patlamada can kaybı artmaya devam ediyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir işçi daha yaşam mücadelesini kaybetti.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, buradan İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Abdullah Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç’ın ölümüyle patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. 1 kişi ise kayıp olarak aranıyor. Yaralanan 6 işçinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

VİNÇ YOLU KİRİŞİ ÇÖKTÜ

Patlama, 9 Kasım’da saat 11.45 sıralarında Yeni Foça yolu üzerindeki fabrikanın çelikhane bölümünde meydana geldi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın açıklamasına göre, üçüncü ark ocağı çanağının taşınması sırasında vinç yolu kirişi kolon, mesnet ve bağlantılarından ayrıldı. Kirişin şarj vinci ve çanakla birlikte bütün halinde düşmesi sonucu patlama yaşandı.

BİLANÇO SAAT SAAT AĞIRLAŞTI

Olayın ardından İzmir Valisi Süleyman Elban can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı gün yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise ağır yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiğini belirterek can kaybının 17'ye çıktığını bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin isimleri şöyle:

  • İlker Sığırtmacıoğlu
  • Hüsnü Ersoy
  • Göksel Ünaldı
  • Yasin Taşçı
  • Uğur Temel
  • Barış Güney
  • Orhan Altay
  • Özcan Efe
  • Recep Fedai
  • Abdülkadir Kınacı
  • Ceylan Bıyıklı
  • Ferhat Maraşlı
  • Ersin Oğuz
  • Mustafa Sert
  • Kadir Kaan Özçelik
  • Serkan Kurt
  • Fatih Işık
  • Abdullah Kılınç

11 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakan Yardımcısı Tuncay, ön bilirkişi raporu doğrultusunda Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gözaltı kararı verilenler arasında fabrika müdürü ve işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü ve firmanın yönetim kurulu başkanı bulunuyor.

“ÖLEN VE YARALANAN İŞÇİLERİMİZİN HAKKINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Tuncay, “Ölen ve yaralanan işçilerimizin hakkına, hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Soruşturma devam ediyor” dedi. Fabrikada daha önce yaşanan kazalarla ilgili 2 ayrı soruşturma bulunduğunu belirten Tuncay, başsavcılığın bunları bir bütün halinde değerlendireceğini kaydetti.

FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU

İşletmede üretim faaliyetleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekipleri ve bilirkişilerin çalışmaları sürüyor. Aliağa Sulh Ceza Hakimliği, patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı verdi.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhg hg:

kayıp işçi karbonlaşmış olabilir çok acı

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