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Antalya Milletvekili Kılıç, Aliağa'daki HABAŞ patlamasının aydınlatılmasını istedi

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Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın aydınlatılmasını istedi. Kılıç, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve ihmali bulunanlardan hesap sorulmasını beklediklerini söyledi.

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu facianın bütün yönleriyle aydınlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve ihmali bulunanlardan hesap sorulmasını bekliyoruz." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aliağa'da meydana gelen patlamanın, iş güvenliği ve insan hayatına verilen değeri bir kez daha gündeme taşıdığını söyledi.

Patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara şifa dileyen Kılıç, "Bu facianın bütün yönleriyle aydınlatılmasını, ihmallerin ortaya çıkarılmasını ve ihmali bulunanlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. Devletin denetim mekanizmalarının zayıflatılmasının ağır sonuçlarını ne yazık ki her alanda yaşıyoruz. Bir gerçeği hatırlatmak istiyoruz, kalkınma, üretim ve ekonomik büyüme elbette önemlidir. Ancak insan hayatından daha değerli hiçbir ekonomik hedef olamaz." ifadelerini kullandı.

İşçinin can güvenliğini sağlayamayan, emeği koruyamayan bir anlayışın kalkınma iddiasının "sadece iddiadan ibaret kalacağını" ifade eden Kılıç, "İnsanın güvenle çalışabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği ve hayatının değer gördüğü yaşanabilir bir dünya kurulmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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