HABAŞ'ta 18 işçinin öldüğü patlamada 9 şüpheli tutuklandı, Başaran'a ev hapsi verildi

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İzmir'in Aliağa ilçesinde 18 işçinin hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen, 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli nöbetçi hakimliğine çıkarıldı. "Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla 9 kişi tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile birlikte bir kişi hakkında hapsi kararı verildi. Tutuklanan şahıslar Menemen Hatundere Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmada 4 savcı görevlendirildi

Aliağa'nın Bozköy Mahallesi'ndeki fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükselmişti. Olayla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma çerçevesinde şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi gözaltına alınmıştı. Patlamanın nedeninin ve muhtemel ihmallerin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemeleri başlatılırken, fabrikadaki üretim faaliyetleri durduruldu.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı