TBMM'de grup başkanvekilleri Aliağa'daki patlamayı ve iş güvenliğini değerlendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, " Gazze, insanlığın vicdan imtihanıdır. Filistin özgür oluncaya, Kudüs adaletle buluşuncaya, Gazze çocukların kahkahalarıyla yeniden hayat buluncaya kadar, mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karakteri, cesareti, duruşu, kararlılığı, fedakarlığı, vizyonu ve öngörüsü ile emperyalistler tarafından her yanı kuşatılmış, işgal edilmiş toprakları vatan yaptığını, yıkılmış bir imparatorluğun külleri üzerinde Cumhuriyeti kurduğunu belirterek, Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yad ettiklerini söyledi.

Turhan Çömez, Atatürk'ün kurduğu Gazi Meclisin çatısı altında, onun emaneti olan kurucu değerlere, laik, demokratik, sosyal hukuk devletine sahip çıkacaklarına, aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillere emanet edeceklerine söz verdiklerini belirtti.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve işçilerin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çömez, bu tarz kazaların öncesinde tedbir alınmamasına tepki gösterdi.

Çömez, "Meseleyi ciddi bir şekilde ele alın, bu iş cinayetlerinin sona ermesi için ne gerekiyorsa yapın." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'dan Erzurum'a, Sivas'a, oradan Ankara'ya uzanan yolda düşmana karşı dağınık direnişleri tek bir ulusal mücadelede birleştirdiğini belirterek, TBMM'yi açarak savaşın en çetin günlerinde bile kararı millete bıraktığını söyledi.

İzmir'deki patlama nedeniyle CHP'nin bir heyet oluşturduğunu ve heyetin fabrikada incelemelere başladığını, yaralı işçileri ve ailelerini ziyaret ettiklerini anlatan Türeli, heyetin bir rapor hazırlayacağını ve bu raporu kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

Rahmi Aşkın Türeli, şunları kaydetti:

"CHP olarak konuyu çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Konuyla ilgili bir Meclis araştırma komisyonu kurulması önergemiz var, bu önergemize de iktidar cephesinden destek istiyoruz. Gelin, bu sorunu konuşalım, nasıl bir kanun gerekiyor, bu sorun nasıl çözülür, bunları hep beraber yüce Meclis çatısı altında çözelim."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve fikir dünyasını anlamak isteyen herkesin bakacağı temel metinlerden birinin Nutuk olduğunu belirterek, Nutuk'un sadece geçmişin ve bir dönemin anlatısı olmadığını, kriz zamanlarında iç cephenin nasıl tahkim edileceğini ve edildiğini, devletin nasıl ayağa kaldırılacağını, milletin nasıl toparlanacağını ve bağımsızlığın hangi temeller üzerinde yükseleceğini gösteren tarihi bir rehber olduğunu söyledi.

Erkan Akçay, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü büyük bir gurur, sevinç ve kardeşlik duygularıyla kutladıklarını belirterek, "Bu zafer yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının zaferidir. Çünkü Karabağ'da yükselen bayrak yalnızca bir toprağın azatlığını değil; Türk milletinin iradesini, bağımsızlık aşkını ve esarete boyun eğmeyen ruhunu temsil etmektedir." dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı işçilere acil şifalar dileyen Akçay, "Bu acı olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmali bulunanların hesap vermesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tavizsiz uygulanması ortak beklentimizdir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Cumhuriyetin 103. yılına eriştiklerini belirterek, hala demokrasisi, hukukun üstünlüğü, sosyal adaleti olmayan, halkın refah içerisinde yaşamadığı ve en önemlisi adaletsizliklerin her gün tavan yaptığı bir rejimin, sistemin içerisinde yaşamaya çalıştıklarını anlattı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlamaya işaret eden Koçyiğit, "Bir ayda 20 işçinin öldüğü, hala yaralıların olduğu, kaçını yitireceğimizi bilmediğimiz bir tablo var. Ekim ayının başından beri bu iş yerinde insanlar yaşamını yitiriyor. Peki, bu HABAŞ'a bir ceza kesilmiş mi? Bu HABAŞ'ın patronu kim, kimin yakını, kiminle ilişkisi var, kim göz yumuyor bu iş cinayetlerine? İşçi mezarlığına dönen bu HABAŞ'a kim göz yumuyor? Biri çıksın, bize yanıt versin." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünü savaş meydanlarında geçirdiğini, tüm cephelerde en önde yer aldığını anımsatarak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun." dedi.

Gökhan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bu yıl bütçeden 3 trilyon 975 milyar lira faiz parası ödeyeceksiniz. Bu 71 milyar dolar ediyor yani memleketin bütün varlığını bir yıllık faiz parasına peşkeş çekmiş bir iktidarsınız siz. 'Seksen yılda ne yaptı?' diyenlerin kafasına böyle teker teker vuracağız. Cumhuriyete, Mustafa Kemal Atatürk'e ve birikime saygı duymayı öğreneceksiniz."

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlara da Allah'tan şifa diledi.

Ülkede asıl konuşulması gereken konunun iş güvenliği olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Denetimle ilgili hususların bir sonraki iş kazasına kadar konuşulmasının unutulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Her iş kazasını eksikliklere bağlamak mümkün değil ama bu iş kazaları meydana geldiği zaman gerekli denetimleri yapmazsanız, aksaklıkları bundan sonra benzerlerinin yaşanmaması için bir numune olarak ortaya koyup mevzuat haline getirmezseniz, uygulamadaki denetimle ilgili eksiklikleri gidermezseniz sadece vatandaşlarımızın iş kazalarında hayatını kaybetmesini beklemekten başka bir şeye yol açamıyoruz."

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ettiklerini belirterek, Atatürk'ün milletin zorluklarla sınandığı günlerde bağımsızlığa inancını diri tuttuğunu, milletin azim ve kararlılığını Milli Mücadele'nin zaferine dönüştürdüğünü söyledi.

Hak, hakikat, adalet ve hakkaniyetten yana durduklarını ifade eden Yenişehirlioğlu, milletin hakkına tevessül eden kim varsa hepsiyle tereddüt etmeden mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Bahadır Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ilgili kurumların hassasiyetiyle, milletimizin vicdanıyla bir bütün olarak, nereden gelirse gelsin önüne tuzaklanan engelleri aşacak; kim olursa olsun, ahlaktan uzaklaşanlarla hukuk önünde hesaplaşacak iradeyi ortaya koymaktadır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Unutulmamalı ve daima hatırlanmalıdır ki, kanunlar devletleri düzenler, ahlak ise toplumları ayakta tutar. Bizler medeniyetlerin merhametle yükseldiğine, adaletle yaşadığına ve ahlakla kök saldığına inanan bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz."

Gazze'de yaşanan soykırıma işaret eden Yenişehirlioğlu, "Gazze, insanlığın vicdan imtihanıdır. Filistin özgür oluncaya, Kudüs adaletle buluşuncaya, Gazze çocukların kahkahalarıyla yeniden hayat buluncaya kadar mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkanvekili Yusuf Beyazıt da "Biz de Başkanlık Divanı olarak İzmir Aliağa'da dün gerçekleşen elim kazada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı işçilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını da ayrıca temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA