Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

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9 Kasım'da meydana gelen büyük patlamanın ardından HABAŞ'ta yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Fabrikada çalışan işçilere cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları yönünde talimat verildiği bildirildi.

Vardiya girişlerinde güvenlik görevlileri, yasağın patron Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla uygulamaya konulduğunu çalışanlara iletti. Telefonlarını güvenlik kulübesine bırakmayan işçilerin fabrikaya alınmayacağı ve haklarında tutanak tutulacağı belirtildi.

Karara tepki gösteren işçiler, sabah vardiyasında telefonlarını teslim etmeyi reddederek fabrika önünde beklemeye başladı.

"AİLEMİZLE NASIL İLETİŞİM KURACAĞIZ?"

Cep telefonu yasağına karşı çıkan işçiler, patlamanın ardından fabrikadaki güvenlik koşullarına ilişkin endişelerinin devam ettiğini dile getirdi. Bir işçi, aileleriyle iletişim kurabilmelerinin önemine dikkat çekerek acil bir durumda kendilerine nasıl ulaşılacağını sorguladı. Başka bir işçi ise fabrikada yeni bir tehlike yaşanması durumunda telefonların hayati önem taşıyabileceğini belirtti.

Çalışanlar ayrıca yasağın, patlamanın ardından tesiste sürdürülen çalışmaların görüntülenmesini engellemek amacıyla getirildiğini savundu. Bu gerekçeye ilişkin fabrika yönetiminden doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

19 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ PATLAMADA NELER YAŞANDI?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İzmir Valiliğinin ilk açıklamasına göre patlamanın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak elektrik ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

Patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çelikhane bölümünde büyük hasar oluşurken enkaz altında kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk saatlerde 3 olarak açıklanan can kaybı, arama kurtarma çalışmaları ve hastaneden gelen haberlerle giderek yükseldi.

AĞIR YARALI İŞÇİNİN ÖLÜMÜYLE CAN KAYBI 19'A YÜKSELDİ

Patlamanın ardından 18 işçinin hayatını kaybettiği açıklanırken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Kılınç da 11 Kasım'da yaşamını yitirdi. Kılınç'ın önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Böylece faciada hayatını kaybeden işçilerin sayısı 19'a yükseldi. Patlamada toplam 14 işçinin yaralandığı bildirilmişti.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, HABAŞ'IN PATRONUNA EV HAPSİ VERİLDİ

Facianın ardından başlatılan adli soruşturmada 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Başaran, 10 Kasım'da İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında fabrika müdürü, çelikhane müdürü, işveren vekili, bakım sorumluları ve çeşitli mühendisler de yer aldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Mehmet Rüştü Başaran ile bir diğer şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şüphelilere birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme suçlaması yöneltildi.

ÜRETİM DURDURULDU AMA İŞÇİLER FABRİKAYA ÇAĞRILDI

Patlamanın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Buna karşın işçilerin anlatımlarına göre çalışanların bir bölümü patlamadan sonraki günlerde de tesise çağrıldı. Bazı bölümlerde üretimin sürdürüldüğü, bazı işçilerin ise üretim yapılmamasına rağmen fabrikada bekletildiği öne sürüldü. İşçiler, yaşanan can kayıplarının ardından çalışma koşullarına ilişkin taleplerinin dikkate alınmadığını belirterek yönetime tepki gösterdi.

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLÜ KAZALAR YAŞANMIŞTI

HABAŞ'ta yaşanan 9 Kasım faciası, fabrikadaki iş güvenliği uygulamalarını da yeniden tartışmaya açtı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin verilerine göre, büyük patlamadan kısa süre önce aynı tesiste iki işçi daha yaşamını yitirmişti.

21 Ekim'de Hakan Doğan yüksekten düşerek hayatını kaybederken, 5 Kasım'da Eyüp Eğinli bir iş makinesinin lastiğine hava basılması sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisinin derlediği verilere göre HABAŞ'ın demir çelik fabrikası ve limanında 2018'den bu yana meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 9 Kasım faciasının ardından en az 29'a ulaştı.

FABRİKADAKİ YENİ KRİZİN NASIL ÇÖZÜLECEĞİ MERAK KONUSU

19 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından soruşturma sürerken cep telefonu yasağı, çalışanlarla fabrika yönetimi arasında yeni bir anlaşmazlığa yol açtı. Telefonlarını teslim etmeyi reddeden işçilerin fabrika önündeki bekleyişi, çalışanların güvenlik ve iletişim konusundaki endişelerini bir kez daha ortaya koydu. Yönetimin yasağın gerekçesine ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı ve uygulamanın sürdürülüp sürdürülmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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Kaynak: Haberler.com