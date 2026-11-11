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HABAŞ patlamasında ölen işçi Recep Fedai, Afyon Şuhut'ta toprağa verildi

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HABAŞ patlamasında ölen işçi Recep Fedai, Afyon Şuhut'ta toprağa verildi
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İzmir Aliağa'daki HABAŞ fabrikasında patlamada hayatını kaybeden işçi Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Vali Naci Aktaş ve çok sayıda kişi katıldı; kayıp işçi Barış Güney'in babasından DNA örneği alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Recep Fedai, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Karacaören köyünde toprağa verildi. Bu sabah köy meydanındaki cenazeye Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, Fedai'nin ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Baba Mustafa Fedai, cenaze namazı kılınırken ayakta durmakta zorlandı. Vali Aktaş, Recep Fedai'nin ailesine taziyede bulunup başsağlığı ve sabır diledi.

KAYIP İŞÇİNİN BABASINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan, patlamanın yaşandığı fabrikada çalışan ve kayıp olduğu belirtilen Barış Güney'in, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde oturan babası Bekir Güney'den DNA örnekleri alındı. Ekiplerin, Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadir KAPLAN-Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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