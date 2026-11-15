İzmir Aliağa'da Bozburun Adası'nda mahsur kalan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Aliağa ilçesinde Bozburun Adası'nda mahsur kalan 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bozburun Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler, adada mahsur kalan 4'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bu arada Çeşme ilçesinde de bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timleri ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı personelince ortak çalışma yürütüldü. Çalışmada, karada tespit edilen 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA