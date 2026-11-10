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İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi

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İzmir’deki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait çelik döküm fabrikasında, sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin kopması ve doğalgaz hattının üzerine düşmesi sonucu yaşanan patlamada, can kaybı 17'ye yükseldi. Kazada 1'i ağır, 15 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin ilk etapta 6 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Faciada hayatını kaybeden 17 işçinin kimlikleri de belli olurken , kayıp bir kişi için arama çalışması sürüyor.

  • İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi yaşamını yitirdi, 14 işçi yaralandı ve yaralılardan birinin durumu ağır.
  • Patlamaya ilişkin adli soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi, enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
  • İlk belirlemelere göre patlama, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Facianın ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, gece boyunca otopsi ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybeden aileler ise cenazeleri teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

HAYATINI KAYBEDEN 17 İŞÇİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Patlamada yaşamını yitiren 17 işçinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle açıklandı:

Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz ve Serkan Kurt.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

17 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. 

BİRİ AĞIR 14 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 14 işçi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastanelere kaldırılan işçilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

İZMİR'DEKİ PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında dün incelemelerde bulundu.

İlk belirlemelere göre patlamanın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Dün saat 12.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErhan Gulden:

Göz boyama. İçeri 3 kişi atsalar 3 ay yatmaz bile. Olan ekmeğinin peşinde olanlara oldu.

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