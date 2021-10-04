YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI HABERLERİ

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?
YKS 2.ek yerleştirme ne zaman? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman başlıyor? Kimler ek yerleştirme tercihinde bulunabilecektir?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere 'yardımcı kaynak desteği' uygulaması başlattı
AÖF sınavları online mı olacak 2022? SON DAKİKA AÖF sınavları çevrimiçi mi?
Hayvan Barınağı'ndaki Hayvanların Bakımını Veteriner Fakültesi Yapacak
Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığınca verilen destekleme kurslarından, 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Çalışma Soruları
YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek yerleştirmede 140 puanla ne zaman tercih yapılacak?
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak
'Özel eğitim mesleki eğitim merkezi' mezunlarına üniversite kapısı açıldı
2021 YKS - Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi
SCÜ Matbaası, Salgın Döneminde de Kitap Basımına Devam Etti
Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Ek yurt başvuruları ne zaman 2021? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman?
YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?
Son dakika! KARABAĞ SAVAŞI ŞEHİT VE GAZİLERİNİN ÇOCUKLARI SİVAS'TA ÜNİVERSİTEDE OKUYOR
3.ek tercihler ne zaman? 140 barajı ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?
2021 Dünya Dili Türkçe Yılı Söyleşileri "Yabancılar Neden Türkçe Öğrenmek İster?"
Meslek Yüksekokulu Müdürleri YKS Sonuçlarını Değerlendirdi
Ek tercihler açıklandı mı? YKS Ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021?