YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI HABERLERİ
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Haberler ›› Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haberleri
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haberleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı haber, Yükseköğretim Kurumları Sınavı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Bugün

2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Bugün
YKS yerleştirme puanları, ikinci ek yerleştirme için sonuç belgelerine yansıtıldı
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) barajı geçemeyen öğrencilere ek yerleştirme hakkı tanıyan program kapsamında, öğrencilerin yerleştirme puanlarının ikinci ek yerleştirme için sonuç belgelerine yansıtıldığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Bugün

140 puanla ne zaman 3. tercih yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Dün

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Dün
2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
2021 YKS-LGS Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Valilik YİKOB...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Dün
Başsağlığı (Nuri Kılıçer'in Ablası)
Ekim - 2021 - DUYURULAR { 10 } Başsağlığı (Dr.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS 2.ek yerleştirme ne zaman? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman başlıyor? Kimler ek yerleştirme tercihinde bulunabilecektir?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Dün

YKS 2.ek yerleştirme ne zaman? YKS ikinci ek yerleştirme ne zaman başlıyor? Kimler ek yerleştirme tercihinde bulunabilecektir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere 'yardımcı kaynak desteği' uygulaması başlattıYükseköğretim Kurumları Sınavı - Dün

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere 'yardımcı kaynak desteği' uygulaması başlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: AÖF sınavları online mı olacak 2022? SON DAKİKA AÖF sınavları çevrimiçi mi?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 05.10.2021

AÖF sınavları online mı olacak 2022? SON DAKİKA AÖF sınavları çevrimiçi mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: KAYMEK'te yeni eğitim öğretim yılı başladıYükseköğretim Kurumları Sınavı - 05.10.2021

KAYMEK'te yeni eğitim öğretim yılı başladı

MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Hayvan Barınağı'ndaki Hayvanların Bakımını Veteriner Fakültesi YapacakYükseköğretim Kurumları Sınavı - 05.10.2021

Hayvan Barınağı'ndaki Hayvanların Bakımını Veteriner Fakültesi Yapacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığınca verilen destekleme kurslarından, 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecekYükseköğretim Kurumları Sınavı - 05.10.2021

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığınca verilen destekleme kurslarından, 7. ve 11. sınıf öğrencileri de faydalanabilecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Çalışma SorularıYükseköğretim Kurumları Sınavı - 05.10.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na Yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) Çalışma Soruları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 05.10.2021
Başsağlığı (Prof. Dr. Mehmet BAKTIR)
Ekim - 2021 - DUYURULAR { 8 } Başsağlığı (Prof.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 04.10.2021
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek yerleştirmede 140 puanla ne zaman tercih yapılacak?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 04.10.2021

YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek yerleştirmede 140 puanla ne zaman tercih yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 04.10.2021
MEB'den öğrencilere 'yardımcı kaynak' desteği
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca il müdürlüklerince ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Bu kapsamdaki ilk paket, bugün açıklandı. Destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacakYükseköğretim Kurumları Sınavı - 04.10.2021

MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği! Her ay internet sitesinde yayınlanacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Sizler Bizim Gönüllü ElçilerimizsinizYükseköğretim Kurumları Sınavı - 04.10.2021

Sizler Bizim Gönüllü Elçilerimizsiniz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 04.10.2021
Başsağlığı (Prof. Dr. Öznur Gölbaşı'nın Babası)
Ekim - 2021 - DUYURULAR { 7 } Başsağlığı (Ahmet GÖÇER' in Annesi)Başsağlığı (Hacı ÇİTGEZ'in Babası)100/2000 YÖK Doktora Burs ProgramıBaşsağlığı (Prof.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 03.10.2021
Başsağlığı (Öğr. Gör. Mehmet Durgun'un Annesi)
Ekim - 2021 - DUYURULAR { 3 } Başsağlığı (Öğr.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 02.10.2021
2021 YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerimiz İçin Kayıt Bilgileri
Sevgili Öğrencilerimiz Üniversitenize Hoş Geldiniz.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 'Özel eğitim mesleki eğitim merkezi' mezunlarına üniversite kapısı açıldıYükseköğretim Kurumları Sınavı - 02.10.2021

'Özel eğitim mesleki eğitim merkezi' mezunlarına üniversite kapısı açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Yaşlanmak Sabit Bir Süreç DeğildirYükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

Yaşlanmak Sabit Bir Süreç Değildir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021
ÖSYM 2021-2022 Kayıt Dönemi YKS EK Yerleştirme Kesin Kayıt Duyurusu
2021-2022 eğitim-öğretim yılı YKS ek yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize yerleşen öğrenciler için Kesin Kayıt DuyurusuÜniversitemize yeni yerleşen öğrenciler için Öğrenci Numarası Sorgulama Ekranı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 2021 YKS - Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı | BAU | Bahçeşehir ÜniversitesiYükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

2021 YKS - Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021
Erasmus Duyuruları
Ekim - 2021 - DUYURULAR { 2 } 2021 YKS Ek Kontenjan Kayıtları DuyurusuErasmus DuyurularıKısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrenciler Hakkında Duyuru Eylül - 2021 - DUYURULAR { 32 } Öğretim Üyesi Alım İlanı Duyurusu CUSEM Kursları Başsağlığı ( Dr.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: SCÜ Matbaası, Salgın Döneminde de Kitap Basımına Devam EttiYükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

SCÜ Matbaası, Salgın Döneminde de Kitap Basımına Devam Etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021
Son dakika: Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Son dakika haberler: Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobiliyle elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'e çarparak ölümüne sebebiyet veren sanığın yargılanmasına başlandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilirYükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

Meslek Yüksekokulu mezunları bu meslekleri seçebilir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Ek yurt başvuruları ne zaman 2021? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? Ek yurt başvuruları ne zaman 2021? Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

YKS ek tercihler sonuç ekranı! ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Yükseköğretim Kurumları SınavıYükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandıYükseköğretim Kurumları Sınavı - 01.10.2021

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 30.09.2021

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 30.09.2021
MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi Endonezya'da tanıtıldı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, "MKK'nın Nisan 2020'de Endonezya merkezi saklama kuruluşu KSEI'ye yaptığı teknoloji ihracı ile yurt dışında kullanılmaya başlayan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS), Endonezya'da bu yıl tüm fonksiyonlarıyla...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Anne sütü hastalıktan koruyorYükseköğretim Kurumları Sınavı - 30.09.2021

Anne sütü hastalıktan koruyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 29.09.2021

ÖSYM 2. tercihler ne zaman yapılacak 2021? YKS 2. tercihler ne zaman? 140 puan ek tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK'tan DestekYükseköğretim Kurumları Sınavı - 29.09.2021

Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK'tan Destek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Son dakika! KARABAĞ SAVAŞI ŞEHİT VE GAZİLERİNİN ÇOCUKLARI SİVAS'TA ÜNİVERSİTEDE OKUYORYükseköğretim Kurumları Sınavı - 29.09.2021

Son dakika! KARABAĞ SAVAŞI ŞEHİT VE GAZİLERİNİN ÇOCUKLARI SİVAS'TA ÜNİVERSİTEDE OKUYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 3.ek tercihler ne zaman? 140 barajı ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - Dün

3.ek tercihler ne zaman? 140 barajı ne zaman açıklanacak? YKS 3. ek tercih tarihleri belli oldu mu? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Yükseköğretim Kurumları SınavıYükseköğretim Kurumları Sınavı - 28.09.2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: 2021 Dünya Dili Türkçe Yılı Söyleşileri 'Yabancılar Neden Türkçe Öğrenmek İster?'Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 28.09.2021

2021 Dünya Dili Türkçe Yılı Söyleşileri "Yabancılar Neden Türkçe Öğrenmek İster?"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Meslek Yüksekokulu Müdürleri YKS Sonuçlarını DeğerlendirdiYükseköğretim Kurumları Sınavı - 27.09.2021

Meslek Yüksekokulu Müdürleri YKS Sonuçlarını Değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Otel konforunda hastaneYükseköğretim Kurumları Sınavı - 27.09.2021

Otel konforunda hastane

Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Ek tercihler açıklandı mı? YKS Ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021?Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 27.09.2021

Ek tercihler açıklandı mı? YKS Ek tercihler ne zaman açıklanacak 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı - 26.09.2021
Sanata hayat veren eller festivali
26 EYLÜL 2021Basın bülteniSanata hayat veren eller festivaliBURSA - Bursa'da ücretsiz sanat ve meslek eğitimleri ile 'Halk Üniversitesi' konumuna gelen BUSMEK, 15'inci yılına özel olarak 'sanata hayat veren eller' temasıyla bir festival düzenledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı: Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcarYükseköğretim Kurumları Sınavı - 26.09.2021

Kılıçdaroğlu: Bir ülke kaynağını önce çocukları için harcar

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haberleri | Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haber - Haberler - Yükseköğretim Kurumları Sınavı haberleri, son dakika yükseköğretim kurumları sınavı haber ve gelişmeleri burada. 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?.
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