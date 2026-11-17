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Yks kalkacak mı, üniversite giriş sınavı kalkıyor mu? soruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uygulamaya aldığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde (OYSS) analiz ve raporlama aşamasına geçilmesiyle yeniden gündeme geldi. Öğrencilerin akademik performansını yalnızca sınav notlarıyla değil, soru bazlı başarıları ve öğrenme eksiklikleriyle de değerlendiren yeni sistemin, üniversiteye geçişte farklı modellerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Peki, Yks kalkacak mı? Üniversite giriş sınavı kalkıyor mu, sınavsız giriş nasıl olacak? Detaylar haberimizde.

YKS KALKACAK MI?

Yks'nin kaldırılacağına ilişkin şu ana kadar açıklanmış resmî bir karar bulunmuyor. MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında devreye aldığı analiz ve raporlama modülü, öğrencilerin okul başarılarının daha ayrıntılı ölçülmesini sağlıyor. Bu verilerin ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş sistemine yönelik değerlendirmelerde kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak OYSS'nin uygulanmaya başlaması, YKS'nin sona ereceği anlamına gelmiyor. Merkezi sınav sisteminin kaldırılması veya yerine başka bir model getirilmesi için resmî bir düzenleme yapılması gerekiyor.

ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI KALKIYOR MU?

Üniversite giriş sınavının kaldırılacağı yönündeki iddialar, OYSS ile elde edilen verilerin eğitim sisteminde daha kapsamlı değerlendirme imkanı sunmasıyla gündeme geldi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre eğitim uzmanları, öğrencilerin yıllar boyunca gösterdiği akademik performansın ölçülebilir verilerle takip edilmesinin, merkezi sınav dışında farklı yerleştirme modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Bu kapsamda okul başarısının üniversiteye yerleştirmede daha etkin kullanılması ve sınavsız geçiş gibi alternatiflerin tartışılması ihtimali bulunuyor. Ancak üniversite giriş sınavının kaldırıldığına ilişkin alınmış bir karar veya açıklanmış yeni bir uygulama takvimi yok.

SINAVSIZ GİRİŞ NASIL OLACAK?

Sınavsız üniversiteye girişin nasıl uygulanacağına ilişkin henüz açıklanmış bir model bulunmuyor. Gündeme gelen değerlendirmelerde öğrencilerin yalnızca tek bir merkezi sınavdaki performanslarının değil, ortaöğretim boyunca gösterdikleri akademik gelişimin de dikkate alınabileceği belirtiliyor.

OYSS kapsamında oluşturulan analiz raporları, öğrencilerin hangi derslerde ve öğrenme alanlarında başarılı olduklarını, hangi konularda eksik kaldıklarını ortaya koyuyor. Bu verilerin ilerleyen dönemde üniversiteye geçişte alternatif değerlendirme modellerine katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte okul notlarının doğrudan üniversiteye yerleştirme ölçütü olacağı veya tüm öğrencilerin sınavsız üniversiteye kabul edileceği yönünde kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi, öğrencilerin akademik başarılarının ülke genelinde ortak ölçütlerle değerlendirilmesini amaçlıyor. Sistem kapsamında erişime açılan Analiz ve Raporlama modülüyle öğrencilerin yalnızca aldıkları puanlar değil, sorulara verdikleri yanıtlar ve öğrenme çıktılarındaki başarıları da inceleniyor.

Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturuluyor. Böylece öğrencilerin hangi konularda eksik kaldığı daha ayrıntılı biçimde belirlenebiliyor.

OYSS ANALİZ VE RAPORLAMA MODÜLÜ NE İŞE YARIYOR?

Yeni modül, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin akademik performansa ilişkin daha ayrıntılı verilere ulaşmasını sağlıyor.

Öğretmenler için: EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumları, puan dağılımları ve soruların güçlük düzeyleri incelenebiliyor. Öğretmenler, tespit edilen eksikliklere yönelik telafi çalışmaları planlayabiliyor.

Öğrenciler için: Soru bazlı puanlar ve öğrenme çıktılarındaki performans takip edilebiliyor. Böylece öğrenciler hangi konularda gelişime ihtiyaç duyduklarını görebiliyor.

Veliler için: Öğrencilerin sınav performansı ve öğrenme alanlarındaki başarıları daha ayrıntılı şekilde izlenebiliyor.

OBP YENİDEN Mİ DÜZENLENECEK?

YKS tartışmalarıyla birlikte Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) geleceği de gündeme geldi. Okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle tartışılan OBP'nin, daha objektif ve ölçülebilir kriterlerle yeniden düzenlenebileceği değerlendiriliyor.

OYSS kapsamında elde edilen ülke genelindeki standart verilerin, öğrencilerin akademik performanslarının daha kapsamlı değerlendirilmesine katkı sunabileceği belirtiliyor. Eğitim uzmanları, bu verilerin OBP sisteminin gelecekte yeniden ele alınmasında etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak OBP'nin hesaplanma yönteminin değişeceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar henüz açıklanmadı.