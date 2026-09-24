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ÖSYM, 2026-YKS ÖZYES tercihlerini başlattı, süreç 30 Eylül'de sona erecek

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ÖSYM, 2026-YKS kapsamındaki Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini 30 Eylül saat 23.59'a kadar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Ösym'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, tercih süreci 30 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kaynak: AA
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