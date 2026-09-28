Haberler

YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 YKS ek tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmazken, adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

2026 YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının sonuç heyecanı başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında alınan ek tercihlerin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

2026 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sisteminde 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

2026-YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde de söz konusu tercih döneminin 17.09.2026-21.09.2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği yer alıyor.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Bu nedenle sonuçların kesin olarak hangi gün ve saatte erişime açılacağı konusunda resmi bir tarih bulunmuyor.

Geçtiğimiz yılki takvim, sonuçların tercih döneminin tamamlanmasının ardından açıklandığını gösteriyor. 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül 2025 tarihinde başlamış, 30 Eylül 2025 tarihinde tamamlanmış ve ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı. ÖSYM, 2025 sonuçlarının 6 Ekim saat 16.30'dan itibaren erişime açıldığını duyurmuştu.

2026 yılında ise ek tercih işlemlerinin 17-21 Eylül tarihlerinde tamamlanmasının ardından sonuç tarihi için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda, verilen bilgiler doğrultusunda sonuçların bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor; ancak bu beklenti henüz ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir tarih değil.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Adayların sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması gerekecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin ÖSYM duyurusunda da adayların sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği belirtilmişti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi
Altın yerine sopa böceği, iguana ve kertenkele! Böyle takı töreni görülmedi

Görüntüler Ankara'dan! Damada altın yerine bu canlıları hediye ettiler
Karanlığa güvendiler ama radardan saklanamadılar! 24 düzensiz göçmen yakalandı

Karanlığa güvendiler ama radarı hesaba katmadılar
Yeşim Salkım eski defterleri açtı! Mustafa Sandal’ın kayınpederi için “Beni dolandırdı” iddiası

Tartışmalara o da dahil oldu! Yeşim Salkım: Dolandırıldım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Netanyahu'dan kurmaylarına Erdoğan talimatı: Hemen harekete geçin
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi

Mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit