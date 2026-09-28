2026 YKS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının sonuç heyecanı başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında alınan ek tercihlerin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya devam ediyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

2026 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sisteminde 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

2026-YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 21 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde de söz konusu tercih döneminin 17.09.2026-21.09.2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği yer alıyor.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Bu nedenle sonuçların kesin olarak hangi gün ve saatte erişime açılacağı konusunda resmi bir tarih bulunmuyor.

Geçtiğimiz yılki takvim, sonuçların tercih döneminin tamamlanmasının ardından açıklandığını gösteriyor. 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül 2025 tarihinde başlamış, 30 Eylül 2025 tarihinde tamamlanmış ve ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı. ÖSYM, 2025 sonuçlarının 6 Ekim saat 16.30'dan itibaren erişime açıldığını duyurmuştu.

2026 yılında ise ek tercih işlemlerinin 17-21 Eylül tarihlerinde tamamlanmasının ardından sonuç tarihi için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda, verilen bilgiler doğrultusunda sonuçların bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor; ancak bu beklenti henüz ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir tarih değil.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Adayların sorgulama işlemi sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması gerekecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin ÖSYM duyurusunda da adayların sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği belirtilmişti.