Hamza öğretmen 22 yıldır sınavlara hazırlanan gençlere ücretsiz ders veriyor

Şırnak'ta 22 yıldır tarih öğretmenliği yapan 45 yaşındaki Hamza Tatar, mesleğe başladığı ilk günden bugüne kadar ücretsiz verdiği derslerle sınavlara hazırlanan binlerce öğrencinin ve mezunun hayatına dokundu.

Tatar, 1998 yılında Şırnak Lisesinden mezun olduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünü kazandı.

Lisans eğitiminin ardından 2004'te mezun olduğu liseye tarih öğretmeni olarak atanan Tatar, mesleğe başladığı ilk yıldan itibaren kentte ortaöğretim, üniversite ve kamu personeli sınavlarına hazırlanan öğrencilere ve mezunlara ücretsiz tarih dersi vermeye başladı.

Kentin farklı okullarında idarecilik yapan ve son 3 yıldır Şırnak Şehr-i Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür olarak görevini sürdüren Tatar, mesaisinden arta kalan zamanlarda haftanın belirli gün ve saatlerinde gençleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) hazırlamayı sürdürüyor.

Tatar, açtığı kurslarda yüz yüze eğitimin yanı sıra internet üzerinden çevrim içi eğitim vererek ve ders videoları paylaşarak daha fazla öğrenciye ulaşmaya çalışıyor.

Hamza Tatar, AA muhabirine, kentin eğitimine katkı sağlamak amacıyla 22 yıldır gençlere ücretsiz ders verdiğini söyledi.

Gençlerin hayatına dokunmaya çalıştığını dile getiren Tatar, "Bu verdiğimiz dersler sayesinde kimi öğrencimiz üniversiteyi kazandı, kimi de memur oldu." dedi.

Çeşitli yayınevlerince soru bankası ve ders notlarından oluşan 5 kitabının yayımlandığını aktaran Tatar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda sosyal medyada da bu hizmeti sürdürmekteyim. Gerek YouTube'da gerekse oluşturduğumuz öğrenci grup çalışmalarında Zoom üzerinden yayınlar yapmaktayım. Özellikle 2014'ten beri soru bankası hazırlamaya başladık. Daha önceki yıllarda ders notu şeklindeydi. 2014'ten sonra hazırladığım soru bankalarında sınavda çıkan soruların kimi aynı şekilde kimi de benzer bir şekilde çıkıyor."

Tatar, dersleri haftalık ya da günlük olarak hazırladığı program kapsamında verdiğini anlattı.

Ders için bazen okulların salonlarını kullandıklarını vurgulayan Tatar, bu yıl da Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının salonunu kullandıklarını ifade etti.

Öğretmenliğin en güzel tarafının verilen emeğin öğrenciye yansımasını görmek olduğunu vurgulayan Tatar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 10 binden fazla öğrenciye ulaşmışım. Öğrencinin üniversiteyi kazanmasını, Kpss'den güzel bir puanla bir yere memur olarak yerleşmesini görmek ya da onu bir okulda öğretmen veya müdür olarak görmek çok büyük bir manevi haz. Gücüm, enerjim yettiğince bu kursları ücretsiz bir şekilde vermeye devam edeceğim."

"Bu büyük bir fedakarlık"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü'nden mezun olan Damla Cengiz de Kpss'ye hazırlandığını belirtti.

Liseye geçiş ve üniversite sınavlarına hazırlandığı dönemlerde Tatar'ın derslerine katıldığını, şimdi de Kpss'ye hazırlıkta yine bu derslerden faydalandığını anlatan Cengiz, "Hamza hoca, gerek yüz yüze, gerekse sosyal medya üzerinden bizlere dersler veriyor. Bir yerlere gelmemiz için elinden geleni yapıyor. Ailesiyle, arkadaşlarıyla geçireceği veya tatil yapacağı zamanı bile bize ayırıyor. Bu büyük bir fedakarlık. Bunu herkes yapamaz. Bize emeği çok fazla. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedi Protez Ortez Teknikerliği Bölümü mezunu Dılgeş Acu (21) ise Tatar'ın lisede öğrencisi olduğunu ve verdiği tarih derslerinin kendisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Tatar'ın kendilerine büyük emek harcadığını anlatan Acu, "Bugün de bize KPSS için tarih dersi veriyor. Üniversiteye gitmemde de büyük katkısı var. Geçen yıl mezun oldum. KPSS'yi de inşallah onun desteğiyle başaracağım." dedi.

Kaynak: AA