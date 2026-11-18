Yks kaldırılmadı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın kaldırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ya da ÖSYM tarafından alınmış resmi bir karar bulunmuyor. Gündemdeki iddialar, MEB'in ortaokul ve lise öğrencilerinin başarısını ölçmek için kullandığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nden elde edilen verilerin ileride üniversiteye geçişte kullanılabileceği yönündeki değerlendirmelere dayanıyor. Ancak okul başarısının Yks'nin yerine geçeceğine dair kesinleşmiş bir plan ya da takvim yok. İşte Yks'nin kaldırılacağı iddialarına ilişkin tüm detaylar.

YKS KALDIRILACAK MI?

Yks'nin kaldırılacağına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. MEB, YÖK ve ÖSYM'den Yks'nin kaldırılacağına yönelik bir açıklama yapılmadı.

YKS KALDIRILDI MI?

Hayır, YKS kaldırılmadı. Üniversiteye giriş sınavı mevcut sistemle uygulanmaya devam ediyor.

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Sınavsız üniversiteye geçişe ilişkin kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor. Bazı eğitim uzmanları, MEB'in ortak sınav verilerinin ileride alternatif yerleştirme yöntemlerine ya da Ortaöğretim Başarı Puanı'nın yeniden düzenlenmesine zemin oluşturabileceğini değerlendiriyor. Ancak bu değerlendirmeler resmi bir plan niteliği taşımıyor.

ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ NEDİR?

MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi, ortaokul ve lise öğrencilerinin başarısını ölçmek ve öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla kullanılıyor. Sistem, soru bazında puanları, öğrenme çıktılarındaki başarıyı ve soru güçlük düzeylerini analiz edebiliyor. Öğretmenler sonuç raporlarını EBA üzerinden görebiliyor, öğrenciler ve veliler de puanları takip edebiliyor.

2027 YKS YAPILACAK MI?

2027 YKS'nin yapılmayacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Sınav tarihleri, ÖSYM'nin 2027 yılı sınav takvimiyle duyurulacak.

YKS HAKKINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER NEREDEN TAKİP EDİLİR?

YKS'ye ilişkin resmi duyurular ÖSYM, YÖK ve MEB'in resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor. Öğrencilerin ve velilerin doğrulanmamış iddialara itibar etmemesi öneriliyor.