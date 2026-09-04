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Çorum Valisi Çalgan, LGS ve YKS Derece Öğrencilerini Ağırladı

Çorum Valisi Çalgan, LGS ve YKS Derece Öğrencilerini Ağırladı
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Çorum Valisi Ali Çalgan, LGS ve YKS'de Türkiye genelinde dereceye giren öğrencileri ve ailelerini makamında kabul etti. Öğrencileri tebrik eden Vali Çalgan, 'Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Siz bizim yüz akımızsınız' dedi. Başarının devamı için çalışmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Çalgan, devlete ve topluma vefa borcu olduğunu hatırlatarak öğrencilere hediyeler takdim etti.

Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Siz bizim yüz akımızsınız" dedi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde dereceye girerek başarıya imza atan öğrenciler ile ailelerini makamında ağırladı. Buluşmada öğrencilerle sohbet eden Vali Ali Çalgan, başarılarından dolayı tebrik etti.

"Bizi bu şartlara getiren sağladığı imkanlarla devletimiz"

Öğrencilerin başarılarıyla Çorum'u gururlandırdığını ifade eden Vali Çalgan, " Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Yüzümüzü güldürdünüz. Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Siz bizim yüz akımızsınız. Şehrimiz dışında okullara gideceksiniz. Orada da şehrimizi gururla temsil edeceksiniz. Buranın elçisi olacaksınız. Bu derecelerin kolay elde edilmediğini, edilemeyeceğini Hepimiz biliyoruz. Çok çalıştınız. Bu başarı bisiklete binmek gibi bir şeydir. Hayatta başarılı olmak bisiklete binmek gibidir. Pedal çevirmeyi bıraktığınız zaman hızınız kaybolur. Çok başarılı olacaksınız inşallah. İyi yerlere geleceksiniz. Hangi alanda olursak olalım ben hocalarımız idarecilerimiz hepimiz evet geldiğimiz yere ve emsallerimizden daha iyi bir yerdeysek kendi gayretimizle geldik ama bunu yüzde 100 bizim eserimiz, öyle düşünmek yok. Bizim bu topluma borcumuz var, devlete vefa borcumuz var. Çünkü bizi bu şartlara getiren sağladığı imkanlarla devletimiz. Biz başarılı olacağız, kendi başarımızla gurur duyacağız. Ama devlete, millete, topluma olan vefa borcu asla unutmayacağız" dedi.

Daha sonra Vali Çalgan, öğrencilere hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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