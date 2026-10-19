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YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

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YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
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2024 YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda ise Türkiye üçüncüsü olan Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soruya kadar yükseldi. Genç yarışmacının doğru olabileceğine ihtimal vermediği seçenek, sorunun yanıtı çıktı. Danacıoğlu, yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrıldı.

  • 2024 YKS eşit ağırlık Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soruyu yanlış yanıtlayarak elendi.
  • Danacıoğlu, "Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?" sorusuna "Moğolistan" yanıtını verdi; doğru cevap "Suudi Arabistan" olarak açıklandı.
  • Yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrılan Danacıoğlu, 2024 YKS'de sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) Türkiye ikincisi olan Semih Danacıoğlu damga vurdu. Başarılı performansıyla 1 milyon TL değerindeki soruya kadar ilerleyen genç yarışmacı, verdiği yanlış yanıtla büyük ödül şansını kaybetti.

YKS'DE ÜÇ FARKLI ALANDA DERECE YAPTI

Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılan Semih Danacıoğlu'nun eğitim hayatındaki başarıları dikkat çekti.

Ankara Pursaklar Fen Lisesi mezunu olan Danacıoğlu, 2024 YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye ikincisi, sözel alanda Türkiye üçüncüsü ve sayısal alanda Türkiye 38'incisi oldu.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfında eğitim gören genç yarışmacı, soruları başarıyla yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı.

1 MİLYON TL'LİK SORUDA ZOR ANLAR YAŞADI

Danacıoğlu'nun karşısına, "Khan soyadının en yaygın olduğu ülke hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacıya şu dört seçenek sunuldu:

- A) Suudi Arabistan

- B) Moğolistan

- C) Kazakistan

- D) Hindistan

Soruyu değerlendiren Danacıoğlu, son kararını "B) Moğolistan" olarak açıkladı.

İHTİMAL VERMEDİĞİ ŞIK DOĞRU ÇIKTI

Genç yarışmacının yanıtının ardından doğru cevabın "A) Suudi Arabistan" olduğu açıklandı. Danacıoğlu'nun ihtimal vermediği seçeneğin doğru çıkması stüdyoda şaşkınlık yarattı.

Sunucu Cem Öğretir, Suudi Arabistan'da yaşayan Pakistanlı göçmen nüfusunun "Khan" soyadının ülkede yaygın olmasında etkili olduğunu belirtti.

300 BİN TL İLE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

1 milyon TL değerindeki soruyu yanlış yanıtlayan Semih Danacıoğlu, yarışmadan elendi. YKS'deki dereceleriyle dikkat çeken genç yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e 300 bin TL ödülle veda etti.

Kaynak: Haberler.com
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