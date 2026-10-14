Haberler

Bayburt Kız Anadolu İHL'de meslek tanıtımı ve YKS veli toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Kız Anadolu İHL'de meslek tanıtımı ve YKS veli toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ÇEDES kapsamında Kur'an kursu eğiticiliği, manevi danışmanlık ve vaizlik meslekleri tanıtıldı. Velilere YKS süreci anlatıldı; örnek sonuç belgeleriyle net, puan ve sıralama ilişkisi aktarıldı, veliler motivasyon notları yazdı.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, ÇEDES Projesi kapsamında Kur'an kursu eğiticiliği, manevi danışmanlık ve vaizlik meslekleri tanıtıldı.

İl Müftülüğü görevlileri Melike Meral, Hatice Ozan Okur, Hacer Dursun ve Saliha Yaşaroğlu okulda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek din hizmetleri alanındaki meslekler hakkında bilgi verdi.

Okulda ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sürecine ilişkin velilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okul rehber öğretmeni Seda Kayalı, velilere YKS hakkında bilgilendirme yaparak örnek sınav sonuç belgeleri üzerinden net, puan ve sıralama ilişkisini anlattı.

Okul müdürü Faris Tütüneken de sınava hazırlık sürecinde okulda yürütülen çalışmalar hakkında velileri bilgilendirdi. Toplantının sonunda veliler, öğrencileri için motivasyon notları yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Sarıyer'de yollar göle döndü

Film değil gerçek! İstanbul sular altında
Esra Erol'un programında tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı

Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Galatasaray taraftarından Uğurcan Çakır'a destek

Galatasaray taraftarı ''O olmasaydı daha büyük fark yerdik'' diyor
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında

Galatasaray'ı destekleyenler arasında o da vardı
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü