Bayburt Kız Anadolu İHL'de meslek tanıtımı ve YKS veli toplantısı yapıldı

Bayburt Kız Anadolu İHL'de meslek tanıtımı ve YKS veli toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ÇEDES kapsamında Kur'an kursu eğiticiliği, manevi danışmanlık ve vaizlik meslekleri tanıtıldı. Velilere YKS süreci anlatıldı; örnek sonuç belgeleriyle net, puan ve sıralama ilişkisi aktarıldı, veliler motivasyon notları yazdı.
Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, ÇEDES Projesi kapsamında Kur'an kursu eğiticiliği, manevi danışmanlık ve vaizlik meslekleri tanıtıldı.
İl Müftülüğü görevlileri Melike Meral, Hatice Ozan Okur, Hacer Dursun ve Saliha Yaşaroğlu okulda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelerek din hizmetleri alanındaki meslekler hakkında bilgi verdi.
Okulda ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sürecine ilişkin velilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Okul rehber öğretmeni Seda Kayalı, velilere YKS hakkında bilgilendirme yaparak örnek sınav sonuç belgeleri üzerinden net, puan ve sıralama ilişkisini anlattı.
Okul müdürü Faris Tütüneken de sınava hazırlık sürecinde okulda yürütülen çalışmalar hakkında velileri bilgilendirdi. Toplantının sonunda veliler, öğrencileri için motivasyon notları yazdı.