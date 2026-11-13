Hisarcık'ta LGS ve YKS hazırlık toplantısı Kaymakam Atam'ın katılımıyla yapıldı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğrencilerin LGS ve YKS sınavlarına hazırlık sürecinin daha verimli yürütülmesi ve akademik başarılarının artırılması amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantı, Kaymakam Erkan Atam'ın katılımıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlçe Koordinatör Ekibi ve koordinatör öğretmenlerin katıldığı toplantıda, öğrencilerin akademik gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi, sınava hazırlık çalışmalarının planlanması, ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ile okullar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, LGS ve YKS hazırlık sürecinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için çalışmaların koordineli ve ortak bir anlayışla sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı