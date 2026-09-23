YÖK'ten öğrenci affında yeni karar! 2026 YKS'de kaydını yaptırmayan ve sildirenler de yararlanacak

YÖK'ten öğrenci affında yeni karar! 2026 YKS'de kaydını yaptırmayan ve sildirenler de yararlanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YÖK, 7592 sayılı Kanun'la yürürlüğe giren öğrenci affının kapsamını netleştirdi. 2026 YKS ile üniversiteye yerleşme hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar ile kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler de aftan yararlanabilecek. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararı tüm üniversitelere bildirildi; aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026.
- YÖK, 2026 YKS ile üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanabileceğini duyurdu.
- Öğrenci affına yönelik düzenlemeler 7592 sayılı Kanun ile yürürlüğe girdi ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.
- Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararı tüm üniversitelere bildirildi.
öğYÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) ile üniversitelere yerleşen öğrencilerden kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesenlerin öğrenci affından yararlanabileceğini duyurdu.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖRÜŞ VERDİ
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 7592 sayılı Kanun ile öğrenci affına yönelik düzenlemelerin yürürlüğe girdiği ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresinin 9 Aralık 2026 olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin söz konusu kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi. Hukuk Müşavirliğinin görüşünde, söz konusu öğrencilerin kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi" ifadelerine yer verildi.
KARAR TÜM ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİLDİ
Açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun kararı da şöyle aktarıldı: "Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayanların veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin de af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü. Karar, tüm üniversitelere bildirildi."