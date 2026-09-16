ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2026 üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026- Yks yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen veya ek yerleştirme sürecini takip eden adayların gözü Ösym'nin açıklayacağı ek tercih takvimine çevrildi. Adaylar, 2026 YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağını ve ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, Ösym YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Detaylar...

ÖSYM YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS ek tercih tarihleri için henüz ÖSYM tarafından kesin bir tarih açıklanmadı. 2025 yılında YKS yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme tercihleri ise 25 Eylül'de başlamıştı. ÖSYM'nin 2025 yılı takviminde ek yerleştirme tercihlerinin 25 Eylül 2025 tarihinde alındığı görülüyor.

Bu yıl da sürecin benzer şekilde ilerlemesi halinde üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül 2026 tarihinde başlaması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir ek tercih tarihi değil. 2026-YKS ek yerleştirme tercih tarihleri, ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuruyla netleşecek.

2026-YKS'de merkezi yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. ÖSYM, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Ek tercih ekranının açılmasıyla birlikte adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercihler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılacak.

İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adayların ise ek yerleştirmede tercih hakkı bulunmayacak.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin güncel YKS duyurularında 2026-YKS sınav sonuçları, merkezi yerleştirme sonuçları ve ana tercih sürecine ilişkin duyurular yer alırken, 16 Eylül 2026 itibarıyla 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu, ek tercih duyurusuyla birlikte erişime açılacak. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ön lisans ve lisans programlarında bulunan net boş kontenjanlar ve taban puanlar belli olacak. Adaylar da kılavuzdaki bilgileri inceleyerek tercih listelerini hazırlayabilecek.

Ek tercih sürecinde adayların kullanacağı tercih ekranı ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Tercihler ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

Dolayısıyla 2026-YKS ek tercih sürecinde kesin tarih, boş kontenjanlar, taban puanlar ve tercih işlemlerine ilişkin ayrıntılar için ÖSYM'nin yayımlayacağı Ek Yerleştirme Kılavuzu beklenecek. 16 Eylül 2026 itibarıyla kılavuz henüz yayımlanmış değil.