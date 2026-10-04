YKS değişecek mi, 2027 YKS değişti mi?

2027 yılında üniversite sınavına girecek adaylar, hazırlık süreçlerini doğrudan etkileyebilecek gelişmeleri yakından takip ediyor. Sınav sisteminde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği, Yks'nin mevcut yapısını koruyup korumayacağı öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, YKS değişecek mi? 2027 YKS'de yeni bir düzenleme var mı? İşte üniversite adaylarının yanıt aradığı tüm sorular ve merak edilen detaylar.

YKS DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin en çok merak ettiği konuya açıklık getirdi. Tekin, YKS'nin ne sisteminde ne de uygulama usulünde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını açıkça ifade etti. Bakan, bu konuda kamuoyunda çok sayıda yanlış ve yanıltıcı haberin dolaştığını belirterek öğrencileri bu tür iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok."

2027 YKS DEĞİŞTİ Mİ?

Bakan Tekin'in açıklamalarına göre bu eğitim öğretim yılında 12. sınıfta olan öğrencilerin gireceği sınavda sorular açısından hiçbir değişiklik bulunmuyor. Yeni müfredata dayalı sorular ise ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında, yani bu yıl 11. sınıfta olan öğrencilerin gireceği 2027 YKS'de sorulacak.

Tekin, her yıl olduğu gibi sınav sorularının müfredattan hazırlanacağını, tek farkın bu öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredatla eğitim görmüş olması olduğunu dile getirdi. Bu nedenle önceki yıllarda sorulan bazı konuların yeni müfredatta yer almaması halinde sınavda da çıkmayacağını kaydetti.

ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLIK MATERYALLERİ HAZIR

Bakan Tekin, adayların sınava hazırlık sürecinde kaynak sıkıntısı yaşamayacağının da altını çizdi. MEBİ ve EBA platformlarında hem üniversiteye giriş sınavı hem de liselere geçiş sınavı için yeterli düzeyde hazırlık materyali bulunduğunu belirten Tekin, öğrencilerin bu kaynaklardan ücretsiz şekilde yararlanabileceğini hatırlattı.

AÇIKLAMA "HABERİMİZ OLSUN" PROGRAMINDA YAPILDI

Bakan Tekin'in açıklamaları, "Haberimiz Olsun" projesi kapsamında öğrencilerin kendi hazırlayıp sunduğu haber bültenine konuk olduğu programda geldi. EBA, EBA YouTube, TRT EBA ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarında yayınlanan programda Tekin, öğrencilerin yönelttiği soruları tek tek yanıtladı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ HANGİ SINIFLARDA UYGULANIYOR?

Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl her kademenin üçüncü sınıfına ulaştığını aktardı. Buna göre model şu anda ilkokullarda 1, 2 ve 3. sınıflarda, ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

Bakan, yeni müfredatın PISA'nın ölçtüğü becerilerle uyumlu hale getirildiğini, bilginin yalnızca ezberlenmesini değil gündelik hayatta kullanılmasını hedeflediğini ifade etti.

OKULLARDA "MAARİFİN KALBİNDE OYUN" DÖNEMİ

Yeni eğitim öğretim yılının öne çıkan başlıklarından birinin oyun olacağını belirten Tekin, çocuk oyunlarının eğitim sürecinin bir parçası haline getirileceğini açıkladı. Obezite ve dijital bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlaması beklenen bu uygulamanın, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri de güçlendirmesi hedefleniyor. Bakanlık, uygulamanın çerçevesini belirleyen bir politika belgesi de yayımladı.

PISA BAŞARISI ULUSLARARASI ARENADA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Tekin, Türkiye'nin PISA'daki başarısının OECD ve PISA yetkilileri tarafından farklı ülkelerin eğitim bakanlarının katıldığı bir toplantıda örnek gösterildiğini söyledi. Bakan, 2015'ten bu yana süren yükselişin bu yıl zirveye ulaştığını ve bu sonucun uzun yıllardır atılan adımların ortak bir ürünü olduğunu dile getirdi.