Haberler

Şırnak Cizre'de LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere MEB'in ücretsiz kursları başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İke, kursların uzman öğretmenlerle sınav hazırlığına ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik "destekleme ve yetiştirme kursları" başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen destekleme ve yetiştirme Kursları kapsamında ilçedeki hazırlıklar tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında okul binalarının fiziki kapasiteleri, donanım altyapıları ve ulaşım imkanları değerlendirilerek ihtiyaç duyulan okullar kurs merkezi olarak belirlendi.

Ücretsiz verilen kurslarda öğrencilerin konu eksiklerini gidermeleri ve sınavlara hazırlanmaları amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kursların öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına katkı sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden İke, şunları kaydetti:

"İlçemizde titizlikle yürüttüğümüz altyapı çalışmalarının ardından destekleme ve yetiştirme kurslarımızı başlattık. Uzman öğretmen kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız. Evlatlarımızın yeteneklerini ve akademik başarılarını en üst seviyeye çıkarmak için eğitim yılı boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kurslarımızın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Bin 400 liraya aldığı tablonun gerçek değerinin 12 milyon olduğu ortaya çıktı

Bin 400 liraya aldı, gerçek değeri ortaya çıkınca milyoner oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri 'Jak Tovim' yakalandı

İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri de yakalandı
Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ'da ölü bulundu
'Büşra bebeği çadırdan aldı' denilen şüpheli serbest! Gözler Adli Tıp'a çevrildi

Kardeşler onu işaret etmişti! Hakkında karar verildi
Sanatçı Asena Trabzon'a geldi, sözünü tuttu

Ünlü sanatçı Asena Trabzon'a geldi, aylar önce verdiği sözü tuttu
77 yaşındaki adamdan iğrenç istismar! 12 yaşındaki çocuğu kaçırmaya kalktı

Yaşından da utanmadı! 77 yaşındaki adamdan küçük kıza ahlaksız teklif
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı

Yok artık Muhammed Salah! Galatasaray'ı tek başına yıktı