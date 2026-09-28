Haberler

YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 YKS ek tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler ÖSYM'ye çevrildi. Üniversiteye yerleşebilmek için ek tercih yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken “YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?” ve “2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte YKS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili son durum...

Yks ek tercih döneminin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. 17 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'de sona eren tercih işlemlerinin ardından üniversite adayları, Ösym'nin yapacağı duyuruyu beklemeye başladı. 2026 YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, gözler Ösym'nin resmi açıklamasına çevrildi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

2026 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Ösym'nin resmi sonuç açıklama sisteminde 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

2026-YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 21 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde de ek tercih döneminin 17.09.2026-21.09.2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği yer alıyor.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağı kesinleşmiş değil. Adayların sonuç tarihiyle ilgili ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2025-YKS ek yerleştirme sürecinde tercihler 25 Eylül 2025 tarihinde başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025 tarihinde açıklandı. ÖSYM, sonuçların 6 Ekim saat 16.30'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu.

2026-YKS ek tercih işlemlerinin 21 Eylül'de tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması için ÖSYM'nin işlemleri sürüyor. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanabileceği yönündeki beklentiler bulunsa da ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'nin 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi

Bu eşkıyalığın bedeli çok ağır oldu

Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu
BioNTech üretim tesislerini kapatıyor: 1800 çalışan etkilenecek

Dev ilaç firması kepenk indiriyor: Binlerce kişi işsiz kalacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Evinde 295 gram metamfetamin çıktı! Şüpheliden pes dedirten 'limon tuzu' savunması

Evinden 295 gram uyuşturucu çıktı! Savunması pes dedirtti
Galatasaray'ın yıldızına yeni gelir kapısı! Ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı

Galatasaray'ın yıldızı ünlü restoranın yüzde 49 hissesini aldı
“Sıcakladım” deyip elbisesini çıkardı, çalışanlar müdahale edince sinirden köpürdü

Restoranda akılalmaz görüntü! Soyunmaya başlayınca ortalık karıştı
Buzdolabına koyduğu stres oyuncağı oynarken patladı! Ankara'da 11 yaşındaki çocuğun ayağında 2. derece yanık

Buzdolabına koyduğu oyuncak elinde patladı! Ayağı yandı
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

İnsanlarla dolu iş merkezini küle çevirdiler