YKS ek tercih sonuçları açıkladı mı? 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yks ek tercih döneminin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. 17 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'de sona eren tercih işlemlerinin ardından üniversite adayları, Ösym'nin yapacağı duyuruyu beklemeye başladı. 2026 YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte erişime açılacağı merak edilirken, gözler Ösym'nin resmi açıklamasına çevrildi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

2026 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Ösym'nin resmi sonuç açıklama sisteminde 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığına ilişkin bir duyuru bulunmuyor.

2026-YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 21 Eylül 2026 tarihinde sona erdi. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde de ek tercih döneminin 17.09.2026-21.09.2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği yer alıyor.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sonuçların hangi gün ve saatte erişime açılacağı kesinleşmiş değil. Adayların sonuç tarihiyle ilgili ÖSYM'nin duyurularını takip etmesi gerekiyor.

2025-YKS ek yerleştirme sürecinde tercihler 25 Eylül 2025 tarihinde başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Ek yerleştirme sonuçları ise 6 Ekim 2025 tarihinde açıklandı. ÖSYM, sonuçların 6 Ekim saat 16.30'dan itibaren erişime açıldığını duyurdu.

2026-YKS ek tercih işlemlerinin 21 Eylül'de tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması için ÖSYM'nin işlemleri sürüyor. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanabileceği yönündeki beklentiler bulunsa da ÖSYM tarafından açıklanmış kesin bir tarih bulunmuyor.

YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM'nin 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak gerçekleştirilecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçları da ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.