YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2026: YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026- Yks kapsamında ek yerleştirme tercih sürecinde sona gelinirken üniversite adaylarının sonuç tarihiyle ilgili araştırmaları da hız kazandı. 17 Eylül 2026'da başlayan ek tercih işlemleri 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından hangi yükseköğretim programına yerleştirildiklerini öğrenebilecek. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman belli olacak ve adaylar sonuçlarını nereden sorgulayacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için henüz ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulmadı. 2026-YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 16.00'da başladı ve adayların tercih bildirim işlemlerini 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih, kurum tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinleşecek.

Geçtiğimiz yılın takvimi incelendiğinde ise 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül 2025 tarihinde sona ermiş, ek yerleştirme sonuçları 6 Ekim 2025 tarihinde açıklanmıştı. ÖSYM, 6 Ekim 2025 tarihli duyurusunda sonuçların saat 16.30'dan itibaren erişime açıldığını bildirmişti.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2026-YKS ek yerleştirme sonuçları kurumun resmi sonuç açıklama platformu üzerinden yayımlanacak.

Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. 2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarında da adaylar sonuçlarına aynı ÖSYM sonuç platformu üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle erişmişti.

2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların hangi yükseköğretim programına yerleştirildiği belli olacak. ÖSYM'nin resmi açıklaması yapılana kadar sonuç tarihiyle ilgili kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.