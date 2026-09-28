Haberler

ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı, kayıtlar 2-9 Ekim'de yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuc.osym.gov.tr'den erişebilecek; kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2026- Yks sonuçlarına göre 2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

Kaynak: AA
Bu haber 531 sitede yayınlandı.
Mamak'ta kreş ücreti iki yılda 6 bin liradan 15 bin liraya çıktı

Mamak Belediyesi şaştı! Aylık kreş ücreti 2 yılda yüzde 150 arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var

Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş

Fon krizinde yeni isim! 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hala Fenerbahçe'de
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek

3 zam birden! 35 milyon kişinin cebi yanacak
8-0'lık Fenerbahçe maçından sonra istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu

Surat ifadesi kahretmişti! Akıbeti belli oldu