Hataylı depremzede Hasan, konteynerde çalışıp 434'üncü olarak tıp fakültesini kazandı

Hatay'da depremlerde evleri yıkılan ve yaklaşık 3 yıldır konteyner kentte yaşayan 17 yaşındaki Hasan Akdeniz, ilk başlarda 6 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerin perdeyle ikiye bölünmesiyle oluşan çalışma ortamında ve bir süre sonra klimasız 18 metrekarelik konteynerde hazırlandığı YKS'de Türkiye 434'üncüsü oldu. Gece gündüz demeden günde 10 saat ders çalışarak İstanbul'da bulunan özel üniversitede tıp fakültesini tam burslu olarak kazanan depremzede Hasan, "Uğruna çalıştığınız bir hedef olduğunda gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor" dedi.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde depremi yaşayan Hasan Akdeniz ve ailesi, 6 Şubat depremlerinin ardından Güzelburç Mahallesi'nde bulunan geçici konaklama merkezine yerleştirildi. Asrın felaketinin ardından 6 kişilik ailesiyle birlikte 3 yıldır konteyner kentte yaşamını sürdüren Hasan Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 yıl önceden hazırlanmaya başladı. İlk başlarda ailesiyle birlikte yaşadığı konteynerin perdeyle ikiye bölünmesiyle oluşan alanda ders çalışan Akdeniz, bir süre sonra yanda bulunan klimasız konteyner içerisinde zor şartlarda ablasıyla birlikte ders çalışmaya devam etti. Depremin izlerini geride bırakarak günde ortalama 10 saat ders çalışan Akdeniz, YKS'de Türkiye 434'üncüsü oldu ve sayısalda il birincisi oldu. Elde ettiği başarıyla ailesini gururlandıran Akdeniz, hayallerinin peşinden giderek İstanbul'da bulunan özel bir üniversitenin tıp fakültesini yüzde 100 burslu kazandı. Hayallerinin peşinden pes etmeden giden Akdeniz, önümüzdeki günlerde gece gündüz emek vererek elde ettiği tıp fakültesine başlayacak.

"Uğruna çalıştığınız bir hedef olduğunda gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor"

Depremi geride bırakarak günde 10 saat ders çalışarak tıp fakültesini kazanan Hasan Akdeniz, "YKS sınavında sayısal alanda 434'üncü oldum ve tıp fakültesine yerleştim. 11'inci sınıfın yazından itibaren sıkı bir şekilde çalışmaya başladım. Günde 10-12 saat çalıştığım da oluyordu, 5-6 saat çalıştığım da. Her sınav döneminde öğrenciler için normal olan şekilde benim de ders çalışma saatlerim çok oluyordu, o yüzden öğrenciler buna çok takılmasınlar. Sınava girecek olan öğrencilere tavsiyem, kendilerine mutlaka bir hedef belirlemeleri ve onun için çalışmaları. 6 Şubat depremi bizi hem maddi hem de manevi açıdan çok kötü etkiledi ama pes etmeden hedeflerim için çalışmaya devam ettim ve tıp fakültesi her zaman hedefimdi. Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden biri olduğu için benim için önemli bir hedefti. Uğruna çalıştığınız bir hedef olduğunda gerçekten büyük bir motivasyon kaynağınız oluyor. Her türlü zor şart içerisinde bile çalışma isteğiniz ve arzunuz kendiliğinden geliyor. O yüzden kendinize kesinlikle bir hedef belirleyin ve onun için çalışın. En azından nereye gideceğinizi bilmek çok önemli. Bu da emin olun çalışmanızı beş, on kat daha artıracaktır ve faydalı olacaktır" dedi.

"Hiçbir olumsuzluk beni hayalimden vazgeçirmedi, çünkü gerçekten çok büyük bir hedef bu"

18 metrekarelik konteyner içerisinde zorlu şartlara rağmen çaba göstererek hedefine ulaştığı için mutlu olan Hasan Akdeniz, "Depremin tabii ki kötü yanları oldu ama ders çalışma konusunda depremden çok fazla etkilenmedim. Ailem her zaman destekçim oldu. Sürekli çalışmam için beni motive ettiler, sağ olsunlar. Hep arkamda oldular. Başlarda 6 kişi kaldığımız konteynerde ders çalışmaya çalışıyordum. Ama pek mümkün olmuyordu tabii. Daha sonrasında yan komşumuz evine çıkınca biz de onların boşalttığı konteynere geçtik ve orada ders çalışıyordum kliması yoktu. Gerçekten zor şartlar içerisindeydim ama çalışmaya devam edince oluyor. Sıcakta ders çalışmak çok zor oluyordu. İçeride bir vantilatör vardı ama bir süre sonra o da insanı bunaltıyordu. Ders çalışmanın zorluğunun yanında bir de sıcaklık eklenince benim için çok zor oluyordu. Açıkçası hiçbir olumsuzluk beni hayalimden vazgeçirmedi çünkü gerçekten çok büyük bir hedef bu. Türkiye'nin sayılı öğrencileri bu üniversiteye girebiliyor. Kazanınca da bu beni çok mutlu etti. Çabalarımın gerçekten değdiğine inanıyorum. Şu an 'İyi ki bu kadar çalışmışım ve iyi ki tıp fakültesine yerleşmişim' diyorum. Bunun için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Hasan sınava yaklaşık 18 metrekarelik bu konteynerde hazırlandı ve 6 kişi burada konteynerde kalıyorduk"

Evladının tıp fakültesini kazanarak kendilerine depremin acılarını unutturduğunu ifade eden baba Levent Akdeniz, "6 Şubat'ta depreme nöbette yakalandım, çocuklar evdeydi. Akasya Mahallesi'nde oturuyorduk. Tabii evimiz ağır hasar aldı ve yıkıldı. Aşağı yukarı 3 yıldır konteyner kentteyiz. Evler yapılıyor, kuralarımızı bekliyoruz. Bu deprem sürecinin ardından, yaşadığımız üzüntüleri bir nebze unutturacak ve bize mutluluk verecek olaylardan biri de oğlumuzun YKS'de derece yapması oldu. Hasan'ın başarısı inşallah diğer gençlere de örnek ve umut olur. Allah cümlesini muvaffak etsin. Hasan sınava yaklaşık 18 metrekarelik perdeyle ikiye bölünmüş bu konteynerde hazırlandı ve dört çocuğum var, 6 nüfus burada konteynerde kalıyorduk. Elinden geldiği müddetçe çalışmaya gayret etti. Daha sonra yan taraftaki konteyner boşalınca sağ olsun, buradaki yönetimdeki arkadaşlardan rica ettik. Hasan'a ders çalışabileceği bir ortam oluşturmak adına bazı girişimlerde bulunduk. Orada günde 10 saat, hatta 12 saat çalıştığı zamanlar oluyordu. Ben gece 02.00'te uyandığım zaman ışığını açık görüp ders çalıştığına şahit oluyordum. Hasan Türkiye'de 434'üncü oldu ve Hatay'da da sayısal alanda birinci oldu. Özel bir üniversitenin tıp fakültesini yüzde 100 burslu kazandı. Allah muvaffak etsin, Hasan'ın başarısı bizim için gurur ve sevinç kaynağı oldu. Depremin acısını, az da olsa unutturacak bir sevinç yaşattı bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı