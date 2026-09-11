Üniversite ek tercihler SON DAKİKA! 2026 ek kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yks 2026 kapsamında merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen adayların gözü ek tercih sürecine çevrildi. 2026 YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos’ta açıklanırken, kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Ek tercih yapmayı bekleyen adaylar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunu ve boş kontenjanları takip ediyor. Peki, Ek kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2026? Detaylar...

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER SON DAKİKA!

2026 YKS merkezi yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversitelerde boş kalan kontenjanların ek yerleştirme kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor. ÖSYM’nin 2026 YKS duyurularında şu ana kadar merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yer alırken, ek yerleştirme tercih tarihleriyle ilgili henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. ÖSYM’nin güncel YKS duyuru listesinde 2026 yılı için ek yerleştirme kılavuzu da henüz yayımlanmış görünmüyor.

Adayların ek tercih sürecinde takip edeceği temel belge 2026 YKS ek yerleştirme kılavuzu olacak. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte ek yerleştirmeye ilişkin kontenjan ve tercih bilgileri netleşecek.

2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. ÖSYM, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2026 YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR

Ek tercih yapmayı planlayan adaylar için 2026 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması önem taşıyor. Kılavuzda ek yerleştirme kapsamında tercih edilebilecek yükseköğretim programları ve kontenjanlara ilişkin bilgilerin yer alması bekleniyor.

ÖSYM, merkezi tercih döneminde yayımladığı 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile adaylara tercih edilebilecek programlara ilişkin bilgileri sunmuştu. Merkezi tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Ek yerleştirme için ise ayrıca yayımlanacak kılavuzun takip edilmesi gerekiyor.

EK KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2026 YKS ek yerleştirme kapsamında hangi üniversite ve programlarda boş kontenjan bulunduğuna ilişkin resmi liste henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin 2026 YKS duyurularında şu aşamada yerleştirme sonuçları ve merkezi tercih sürecine ilişkin duyurular bulunuyor.

Ek kontenjanların belirlenebilmesi için merkezi yerleştirme sonrasında kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. 2026 YKS kapsamında kayıt hakkı kazanan adayların kayıt süreci 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bu sürecin ardından ek yerleştirme kapsamında değerlendirilecek boş kontenjanların belirlenmesi ve ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Adayların hangi programların ek yerleştirme kapsamında tercih edilebileceğini öğrenebilmesi için ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzu takip etmesi gerekiyor.

EK KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

2026 YKS ek kontenjanlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM tarafından henüz kesin bir tarih duyurulmadı. Dolayısıyla ek tercihlerin başlayacağı tarih de şu aşamada netleşmiş değil.

ÖSYM’nin resmi YKS duyuru sayfasında 2026 yılı için şu ana kadar merkezi yerleştirme sonuçları ve tercih sürecine ilişkin duyurular yayımlandı. Ek yerleştirme duyurusu ise henüz yer almıyor.

Geçtiğimiz yıl ise 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM, 2025-YKS ek yerleştirme duyurusunu 24 Eylül 2025 tarihinde yayımlamış, tercih işlemlerinin 25 Eylül'de başlayıp 30 Eylül'de sona ereceğini açıklamıştı.

Ancak 2025'te uygulanan tarihler, 2026 yılı için kesinleşmiş bir takvim anlamına gelmiyor. 2026 YKS ek tercih tarihleri ve boş kontenjanlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi duyuru ve kılavuzla birlikte netleşecek.