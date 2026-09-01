Haberler

Balıkesir Valisi'nden LGS ve YKS'de Büyük Başarı Gösteren Öğrencilere Tebrik

Balıkesir Valisi'nden LGS ve YKS'de Büyük Başarı Gösteren Öğrencilere Tebrik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, LGS'de tam puan alan ve YKS'de ilk 100'e giren öğrencileri tebrik ederek, milli değerlere sahip çıkmalarını ve başarılarını ülkenin geleceği için kullanmalarını istedi. Ailelere de sabır, özveri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Liselere Giriş Sınavı'ında tam puan alan ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren öğrencileri tebrik etti.

Balıkesir'e getirdikleri başarılarla Türkiye şampiyonlarının arasına giren LGS'de Beril Sezer, Duru Kurtulmuş, Beyza Erbaş, Kuzey Geren, Miray Panç ve Defne Yıldız ile YKS'de Semih Işık Yılmaz, Umut Güven, Emir Kunt, Mert Eren Kaymak, Melek Ceyda Bozan, Ceylin Naz Ölçer ve Hakan Certel'e eğitim hayatlarının başarılarla dolu olmasında önemli bir adım attıklarını söyleyen Vali Ustaoğlu, öğrencilerle gurur duyduğunu, başarılarının katlanarak büyüyeceğine inandığını ifade etti. Vali Ustaoğlu, "gurur tablosu" şeklinde hitap ettiği öğrencilere; milli değerlerine sahip çıkarak, elde ettikleri başarı ve sahip oldukları zekayı ülkenin geleceği için kullanmalarını istedi.

Vali Ustaoğlu, bu gurur tablosunun oluşmasında büyük emekleri bulunan aileleri de sabır, özveri ve desteklerinden dolayı kutlayarak, çocuklarının başarılarına sundukları katkı için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllık 10,8 milyon euro kazanan futbolcu antrenmana ticari araçla gitti

İşte şöhretin ve paranın bozmadığı bir insan daha
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'da aynı ilçeden 3 ocağa ateş düştü

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama: Gülistan kızımızın...

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama! İfadeleri inanılmaz
Dövme acısı ölümle bitti! Sahte doktardan yanlış anestezi dehşeti

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı
Nijerya'da difteri alarmı: 15 ölü, 117 vaka

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var