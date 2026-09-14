YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2026 üniversite boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2026 YKS ek tercih süreci, üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adayların gündeminde yer alıyor. Ek yerleştirmede tercih edilebilecek üniversite ve programların yanı sıra başvuru tarihleri de ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla netlik kazanacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, 2026 üniversite boş kontenjanları ne zaman açıklanacak ve tercihler nasıl yapılacak? Detaylar...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercihleri 2026 için henüz başlamadı. Ek yerleştirme kapsamında uygulanacak başvuru tarihleri, üniversitelerdeki boş kontenjanlar ve tercih koşulları ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla belli olacak.

2026-YKS kapsamında merkezi tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 tarihinde başlamış ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona ermişti. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda adayların tercihlerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Ek yerleştirme sürecinde ise henüz kesinleşmiş bir başvuru takvimi bulunmuyor. Bu nedenle 2026 YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurunun takip edilmesi gerekiyor.

ÖSYM'nin güncel YKS duyuruları incelendiğinde 2026 yılı için normal yerleştirme sürecine ilişkin duyurular yer alırken, ek yerleştirme kılavuzunun henüz yayımlanmadığı görülüyor.

Geçen yıl üniversitelerde ek yerleştirme işlemleri eylül ayında gerçekleştirilmişti. 2026 yılına ilişkin ek tercih tarihleri ise ÖSYM'nin açıklamasıyla kesinleşecek.

Ek yerleştirme süreci başladığında adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tarihler içerisinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

2026 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 üniversite boş kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak. Üniversitelerde merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak.

Hangi üniversitelerde ve hangi 2 yıllık ya da 4 yıllık programlarda boş kontenjan bulunduğu da söz konusu kılavuzun erişime açılmasıyla öğrenilebilecek.

ÖSYM, 2026-YKS kapsamında yükseköğretim programları ve kontenjanlarına ilişkin ana kılavuzu daha önce yayımlamıştı. Ancak ek yerleştirmeye ilişkin boş kontenjanların ve tercih koşullarının yer alacağı ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı.

Bu nedenle adayların hangi üniversitelerin veya programların ek yerleştirmede tercih edilebileceğini öğrenmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu beklemesi gerekiyor.

Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandığında kontenjanlarla birlikte tercih koşulları da açıklanacak. Böylece adaylar tercih listelerini kılavuzda yer alan bilgiler doğrultusunda oluşturabilecek.

YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

YKS ek tercih işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme süreci başladığında adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Adayların tercihlerini, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjan ve kurallara göre oluşturması gerekecek.

Ek tercih sürecinde hangi programların tercih edilebileceği, programlara ilişkin koşullar ve boş kontenjan bilgileri kılavuzda yer alacak. Bu nedenle adayların tercih işlemleri başlamadan önce ek yerleştirme kılavuzunu incelemesi gerekecek.

YKS ek yerleştirme kapsamında adaylar en fazla 24 programı tercih listesine ekleyebilecek.

Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ise ek yerleştirme hakkı bulunmuyor.