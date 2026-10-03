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Bayburt'ta 12. sınıf öğrencilerine YKS tercih süreci ve koçluk sistemi anlatıldı

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Bayburt'ta 12. sınıf öğrencilerine YKS tercih süreci ve koçluk sistemi anlatıldı
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Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik YKS bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınav detayları, 2026 tercih süreci ve bölümlerin sıralama sonuçları anlatıldı; öğrenci koçluk sisteminin işleyişi de öğrencilerle paylaşıldı.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda sınavın detayları, tercih süreci ve üniversite bölümlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Okul Rehber Öğretmeni Seda Kayalı tarafından yapılan sunumda YKS sınavının detayları, 2026 tercih süreci ve bölümlerin sıralama sonuçları hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Müdür Yardımcısı Selim Kurt ise öğrenci koçluk sisteminin nasıl işleyeceği ve süreç boyunca öğrencilerden ve okuldan beklenenler hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Toplantıda öğrencilerin sınava hazırlık ve tercih döneminde ihtiyaç duyabilecekleri konular ele alınırken, 12. sınıf öğrencilerine başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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