YKS EK TERCİH KILAVUZU 2026: YKS ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman yapılacak?

2026 YKS ek tercih sürecinde adayların gözü Ösym'den gelecek açıklamalara çevrildi. Üniversitelerin ilk yerleştirme sonuçlarının ardından oluşan boş kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ek yerleştirme takviminin netleşmesi bekleniyor. Peki, 2026 ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman yapılacak? Detaylar...

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2026

2026 YKS ek tercih sürecinin en önemli aşamalarından biri ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması olacak. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda ek yerleştirme hakkından yararlanabilecek.

Ösym'nin 2026 YKS takviminde ilk yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Ösym'nin güncel YKS duyuruları arasında 10 Eylül 2026 itibarıyla 2026 YKS ek yerleştirme kılavuzu yer almıyor.

Ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte adayların hangi yükseköğretim programlarında boş kontenjan bulunduğunu ve tercih işlemlerinde hangi kuralların uygulanacağını görmesi mümkün olacak. Kılavuzda ön lisans ve lisans programlarına ilişkin güncel boş kontenjan bilgileri ile tercih sürecinde dikkate alınacak koşulların yer alması bekleniyor.

EK KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek yerleştirmesinde kullanılacak kontenjanların belirlenmesi için üniversitelerdeki ilk yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların ortaya çıkması bekleniyor.

İlk yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi adına üniversitelerdeki boş kontenjanların belirlenmesi gerekiyor. Kayıt işlemleri sonucunda oluşan boş kontenjanların toplanmasının ardından ÖSYM tarafından ek yerleştirmeye ilişkin kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

10 Eylül 2026 itibarıyla ek kontenjanlara ilişkin resmi liste ve ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmış değil. Bu nedenle adayların kontenjan bilgileri için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

BOŞ KONTENJANLAR NASIL BELİRLENECEK?

Üniversitelerin ilk yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte herhangi bir nedenle boş kalan kontenjanların belirlenmesi ve ek yerleştirmede değerlendirilmek üzere ÖSYM'ye iletilmesi bekleniyor.

Ek yerleştirmede adayların tercih edebileceği programlar, yayımlanacak kılavuz ve kontenjan tabloları üzerinden belli olacak.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS ek tercih tarihleri 10 Eylül 2026 itibarıyla henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından boş kontenjanların belirlenmesi ve ek yerleştirme kılavuzunun hazırlanmasıyla birlikte tercih takviminin duyurulması bekleniyor.

Ek tercihlerin başlayacağı tarih ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla kesinlik kazanacak. Adaylar, tercih işlemlerinin açılıp açılmadığını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edebilecek.

ÖSYM'nin 2026 YKS tercih işlemlerinin elektronik ortamda, AİS üzerinden gerçekleştirildiğini duyurduğu biliniyor. İlk tercihlerde olduğu gibi ek yerleştirme sürecinde de ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzdaki kuralların takip edilmesi gerekecek.

2026 YKS EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ek tercih ekranı ÖSYM tarafından açıldığında adayların AİS üzerinden işlem yapması gerekecek. Tercih sürecinde izlenecek adımlar şu şekilde olacak:

ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden giriş ekranını açın.

T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi ile sisteme giriş yapın.

"Başvuru / Tercih İşlemleri" bölümünden ilgili ek tercih ekranını seçin.

Kılavuzda belirtilen taban puan ve başarı sırası koşullarına uygun bölümleri tercih listenize ekleyin.

Tercih listenizi ve bilgilerinizi kontrol edin.

"Başvuruyu Onayla" seçeneğiyle işlemi kaydedin.

Belirlenen ek tercih ücretini ÖSYM e-Ödemeler bölümü veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırarak tercih işlemini tamamlayın.

Ek tercih başvurusu için kullanılacak ekran, ÖSYM tarafından süreç başlatıldığında AİS üzerinden erişime açılacak. Bu nedenle adayların tarih ve başvuru koşulları konusunda ÖSYM'nin resmi açıklamasını beklemesi gerekiyor.