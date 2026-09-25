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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile üniversitelere yerleşen ancak kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihine kadar kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanıp yararlanamayacağı belli oldu. Peki, Yks 2026 ile üniversitelere yerleşenler öğrenci affından yararlanacak mı? Detaylar...

YKS 2026 İLE ÜNİVERSİTELERE YERLEŞENLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANACAK MI?

2026-YKS ile üniversitelerde kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler de öğrenci affından yararlanabilecek. Aynı şekilde 2026-YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesen öğrenciler de af hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile öğrenci affına yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi. Aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru süresi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Bu kapsamda 2026-YKS ile kayıt hakkı elde eden ancak kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler ile kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin af kapsamına girip girmeyeceği YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi.

7592 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 2026-YKS KARARI

YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan değerlendirmede, 2026-YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda da söz konusu öğrencilerin af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü. Alınan kararın tüm üniversitelere bildirildiği açıklandı.

9 ARALIK 2026 ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU SÜRESİ

7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. Üniversitelerin öğrenci işleri birimleri tarafından yayımlanan duyurularda da bu tarih başvuru süresinin son günü olarak yer alıyor.

2026-YKS ile üniversiteye kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya 2026-YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler de yapılan değerlendirme sonucunda af hükümlerinden yararlanabilecek. Kararın üniversitelere bildirildiği belirtildi.