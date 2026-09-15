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Ek yerleştirme kontenjanları neden açıklanmadı? YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme kontenjanları neden açıklanmadı? YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? Ek yerleştirme kılavuzu ne zaman açıklanacak?
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2026 YKS ek yerleştirme süreci için gözler ÖSYM'nin yapacağı duyuruya çevrildi. Üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesi beklenirken adaylar, ek tercih tarihleri ve kontenjanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Ek yerleştirme kontenjanları neden açıklanmadı? YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2026 YKS ek yerleştirme süreci için adayların bekleyişi sürüyor. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesiyle birlikte ek yerleştirme takviminin netleşmesi bekleniyor. Peki, Ek yerleştirme kontenjanları neden açıklanmadı? YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

2026 YKS ek yerleştirme kontenjanlarının açıklanabilmesi için öncelikle üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanması ve boş kalan kontenjanların belirlenmesi gerekiyor. Üniversitelerden gelecek bilgilerin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların ek yerleştirme kılavuzuna yansıtılması bekleniyor.

Ösym tarafından henüz 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmadığı için ek yerleştirmeye açılacak programlar ve kontenjanlara ilişkin resmi liste de açıklanmış değil. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte adayların tercih edebileceği lisans ve ön lisans programları, kontenjan bilgileri, puan koşulları ve tercih sürecinde uygulanacak kurallar netleşecek.

YKS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS ek yerleştirmelerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ek tercih sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri, 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek.

Adayların ek tercih takvimiyle ilgili resmi duyuruyu ÖSYM'nin internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor. Üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin ardından boş kontenjanların belirlenmesi ve bu bilgilerin ek yerleştirme kılavuzuna aktarılması sonrasında tercih sürecine ilişkin tarihlerin duyurulması bekleniyor.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS 2. tercihlerin başlayacağı gün için henüz resmi bir tarih verilmedi. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte tercihlerin başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşecek.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

2026-YKS ek yerleştirmesine başvurabilmek için adayın ilgili YKS puanının hesaplanmış olması gerekiyor. Ek yerleştirmedeki temel kurallardan biri de adayın 2026-YKS merkezi yerleştirmesinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olması.

Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirmede tercih yapamıyor.

Adayların tercih edecekleri programlar için ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen puan, başarı sırası ve diğer özel koşulları da karşılamaları gerekiyor.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Takvimin açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

Tercih sürecinden önce 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun dikkatle incelenmesi gerekiyor. Adaylar boş kontenjanların yanı sıra tercih edecekleri programların puan ve özel koşullarını kontrol ederek tercih listelerini oluşturabilecek.

Ek yerleştirme sürecine ilişkin kesin tarihler ve kontenjan bilgileri, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte netlik kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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