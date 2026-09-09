Van Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesini kazanan ikiz kardeşler Vali Ekici’yi ziyaret etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdikleri başarıyla Şırnak'ın gururu olan Silopili ikiz kardeşler Sinem ve Senem Zeyrek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmanın sevincini Şırnak Valisi Birol Ekici ile paylaştı.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olan ikiz kardeşler, Vali Ekici tarafından makamında kabul edildi. Ziyarette Sinem ve Senem Zeyrek'in babaları İskan Zeyrek, Okul Müdürü Faruk Beyhan ve öğretmen Haşim Kutlu da yer aldı. YKS'de elde ettikleri başarıyla tıp fakültesine yerleşen ikiz kardeşler, eğitim hayatlarında önemli bir başarıya imza attı. Aynı okuldan mezun olan kardeşlerin birlikte gösterdiği başarı, aileleri ve öğretmenlerinin yanı sıra Şırnak'ta da büyük gurur oluşturdu. Vali Birol Ekici, ziyarette gençlerle bir süre sohbet ederek üniversite eğitimleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı. Sinem ve Senem Zeyrek'in başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekici, ikiz kardeşleri azimli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Gençlerin elde ettiği başarının önemli bir örnek olduğunu belirten Vali Ekici, Sinem ve Senem'e üniversite eğitimleri ile meslek hayatlarında başarılar diledi.

Vali Ekici ayrıca, ikiz kardeşlerin başarısında emeği bulunan aileleri ve öğretmenlerini de tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı