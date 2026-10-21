Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkeli Kaymakamı, YKS'ye hazırlanan 12. sınıflarla görüş alışverişinde bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkeli Kaymakamı, YKS'ye hazırlanan 12. sınıflarla görüş alışverişinde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde buluştu. Programda sınav hazırlık süreci ele alındı, öğrencilerin hedeflerine azimle çalışması ve motivasyonlarını korumasının önemi vurgulandı.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, YKS sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencileriyle buluştu.

Öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu

Yönetici ve öğretmenlerin de katıldığı toplantıda, öğrencilerin YKS hazırlık sürecine ilişkin görüş ve düşünceleri ele alındı. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Kandemir, sınava hazırlık süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin gelecek hedefleri doğrultusunda azimle çalışmaları ve sınav hazırlığı boyunca motivasyonlarını korumalarının öneminin vurgulandığı program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor

Deprem profesörünün beslenme sırrı şaşırttı: Tam 20 tane yiyor
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

MHP'li isim muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taylor Swift'i çileden çıkardılar! Maçta ortalık karıştı

Ünlü şarkıcının maç keyfi kabusa döndü
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi

Kurultay davasında mütalaa! AK Parti'ye geçen isme beraat istendi
Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

Tarihi adım! Türkiye 3 ülkeyle güçlerini birleştirdi
Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
Çek medyasından Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular

Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular